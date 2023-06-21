https://sputnik-georgia.ru/20230621/protest-u-parlamenta-gruzii-chast-bastuyuschikh-shakhterov-obyavila-golodovku-278774838.html

Протест у парламента Грузии: часть бастующих шахтеров объявила голодовку

Протест у парламента Грузии: часть бастующих шахтеров объявила голодовку

Вместе с увеличением зарплаты горняки требуют медицинской страховки, а также обновления рабочего оборудования 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T12:01+0400

2023-06-21T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Часть бастующих горняков из Чиатура объявила о начале бессрочной голодовки у здания парламента в Тбилиси до выполнения их требований, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий. Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже 16 дней. Производство полностью приостановлено. Накануне часть из них прибыла для продолжения протеста в Тбилиси. Горняки установили палатки у здания парламента. Они требуют от руководства компании Georgian Manganese Holding 20% прибавку зарплаты, в то время как им обещают увеличить оклад лишь на 5%. Вместе с увеличением зарплаты горняки требуют медицинской страховки, а также обновления рабочего оборудования. Реакция руководстваВ Georgian Manganese Holding заявили, что решение может быть достигнуто только путем конструктивных переговоров. Как рассказал и. о. председателя профсоюза металлургов горно-химической промышленности Грузии Темур Сурамелашвили, те 5%, которые работодатель предлагает горнякам, – это не прибавка к зарплате, а вызванная инфляцией индексация заработной платы, которая предусмотрена условиями договора с Профсоюзом. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holding, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. Ранее в компании заявили, что готовы создать совместную рабочую комиссию. В комиссии будут задействованы все стороны – работники, компания-работодатель, аудитор, посредник, Министерство экономики и устойчивого развития, Служба инспекции труда и губернатор Имерети. Бастующие горняки из Чиатура разбили палатки у парламента в Тбилиси >>В компании считают, что выходом из сложившейся ситуации является своевременное возобновление производства. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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