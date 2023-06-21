https://sputnik-georgia.ru/20230621/rossiya-i-gruziya--osobennosti-nyneshnikh-otnosheniy-278817108.html

Россия и Грузия – особенности нынешних отношений

Россия и Грузия – особенности нынешних отношений

Почему в политике, как и в счастье, лучше тишина, чем много слов? Главный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили размышляет о том, что в Грузии и... 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T17:36+0400

2023-06-21T17:36+0400

2023-06-21T17:36+0400

грузино-российские отношения

аналитика

грузия

россия

арно хидирбегишвили

политика

колумнисты

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Установка – "Воюющий украинский воин с западным оружием несравненно сильнее, он победит русских с их русским оружием" – оказалась несостоятельной. Украина исчерпала все свои ресурсы спустя несколько месяцев после начала СВО, а спустя год исчерпали свои ресурсы и страны НАТО. А вот для России события на Украине и западные санкции стали своего рода лечебной шоковой терапией. Россия открыла для себя огромные ресурсы во всех областях, будь то экономика или международные отношения. Шок, но далеко не столь полезный, испытали и США, когда доллар перестал быть единственной резервной валютой в мире, и взаиморасчеты, в том числе за нефть, начали осуществляться в рублях и юанях. Не столько рекордный внешний долг в 300 триллионов долларов, а факт, что Америка перестала быть единственным полюсом силы, стал для США вторым шоком за полтора года войны на Украине, после начала которой все войны в мире прекратились. Ведь за всеми войнами в мире, как правило, стоят США, которых сегодня едва хватает на Украину, поэтому нигде в мире, кроме Украины, сейчас не воюют. Бесполезный, потому что в Вашингтоне не понимают – методы, которые могут принести временный успех, например, в Армении и Казахстане, плохи для Китая и Индии, где давно научились считать лучше, чем в США. Что касается Европы, то товарооборот Евросоюза с Россией по итогам 2022 года достиг максимума за 8 лет — 258,6 миллиарда евро, при этом импорт европейских стран из России оказался на уровне исторического максимума, а Германия продолжает оставаться в топовой десятке торговых партнеров России, несмотря на русофобию и нацистские замашки канцлера Шольца… Самыми последними в мире такие очевидные вещи поймут – адаптируются к ситуации – в лагере грузинской оппозиции, все четыре партии которой ("Нацдвижение", "Лело", "Гирчи" и "Стратегия Агмашенебели") являются, на самом деле, одной коллективной партией Саакашвили. "Шоу, маскарад и цирк" – премьер Грузии о поведении Саакашвили >>Их лидеры не отличаются глубокой образованностью и высоким интеллектом. Являясь политическими учениками и последователями Саакашвили, они обучены лишь ставить пиар-сцены, этакие однодневки без продолжения, которые ставил Саакашвили в Грузии и на Украине. Ничем другим Саакашвили и его команда не занимались, разве что рэкетом и коррупцией, поэтому такой фасадный пиар они считают настоящей политикой. Вот почему, когда в мире происходят вышеуказанные глобальные процессы, максимум, на что способны в лагере грузинской оппозиции – это спекулировать темой ЛГБТКИ+ и другими скандальными темами, пытаться дискредитировать грузинскую власть, которая якобы выполняет тайные указания Кремля. Сегодня они находятся в критической ситуации, потому что полным ходом идет процесс их физического отторжения от здорового грузинского общества. Единственным ресурсом, которым они пока еще обладают, это телесегмент грузинской медиа, который за последние 20 лет остался неизменным, то есть русофобским и саакашвилиевским. Пропагандисты вымуштровали молодежь и объединили ее в НПО, в основном безбашенное, взращенное Саакашвили на местной "Кока-Коле" и банковских кредитах поколение "Миллениума" (GEN Z). На этом фоне в последнее время в российских СМИ чаще стали появляться публикации, в которых преувеличено значение критики Запада со стороны грузинской власти, в частности, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, и, наоборот, в которых преуменьшается роль нынешнего грузинского правительства, которое Запад якобы может вынудить открыть Второй фронт против России. Причем, последний месседж тут же подхватывается абхазскими и югоосетинскими интернет-изданиями, которые подобными опасениями оправдывают проведение совместных с Россией военных учений. Быть или не быть статусу кандидата? Тбилиси в ожидании отчета Еврокомиссии >>По мне так – не верны оба подхода, поэтому хотелось бы предостеречь авторов подобных публикаций, и в целом центры принятия решений как от излишнего оптимизма, так и от излишнего пессимизма в отношении нынешней власти Грузии. А пуще всего – от поспешности, которая тем более противопоказана сегодня, когда на российско-грузинском треке проступает виртуальная 3D-модель прагматичного партнерства, основанного на национальных интересах России и Грузии. Понятно вполне, когда в Москве испытывают положительные эмоции, наблюдая, как официальный Тбилиси дает беспрецедентную отповедь зарвавшимся западным дипломатам и парламентариям – такого не наблюдалось последние 30 лет после ликвидации СССР и приобретения Грузией независимости. Понятно вполне, что русские люди ностальгируют по былой дружбе с грузинами, которая была временно утрачена по обоюдному несогласию. Но оснований делать сегодня выводы об изменении внешнеполитического курса Грузии на 180 градусов нет: "красные линии", связанные с территориальной целостностью, никто не отменял, дипломатические отношения по-прежнему прерваны, запись о беспрецедентно евроатлантических устремлениях страны в Конституции Грузии не денонсирована, на всех международный площадках Грузия присоединяется к резолюциям в поддержку Украины, осуждающим Россию, Украина получает от Грузии вербальную и гуманитарную поддержку и помощь. Чего скрывать, и среди представителей власти немало русофобов, поэтому ослаблять позиции лидеров, проводящих конструктивную политику – премьера Гарибашвили, председателя правящей партии Кобахидзе и мэра Тбилиси Каладзе – входит в их тайные перспективные планы… Так что нам, журналистам, лучше не помогать тем, кто против нормализации российско-грузинских отношений. Как говорится, давайте не будем делать своими публикациями "медвежью услугу".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2023

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

грузино-российские отношения, аналитика, грузия, россия, арно хидирбегишвили, политика, колумнисты