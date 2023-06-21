https://sputnik-georgia.ru/20230621/byt-ili-ne-byt-statusu-kandidata-tbilisi-v-ozhidanii-otcheta-evrokomissii-278786000.html

Быть или не быть статусу кандидата? Тбилиси в ожидании отчета Еврокомиссии

Быть или не быть статусу кандидата? Тбилиси в ожидании отчета Еврокомиссии

В правящей партии рассказали об ожиданиях от решения Еврокомиссии 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T16:00+0400

2023-06-21T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" надеются на позитивную оценку Еврокомиссии и отмечают, что Грузия выполнила практически все условия для предоставления стране статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия представит устный отчет о достигнутом Грузией, Украиной и Молдовой прогрессе в плане проведения реформ 22 июня. Устный доклад Еврокомиссии будет обсуждаться на заседании Совета по общим вопросам Европейского союза, которое пройдет 21-22 июня в Стокгольме. По его словам, если кто-то заслуживал указанного статуса, то это Грузия, однако было принято несправедливое решение."Нам не присвоили этот статус, дали план из 12 пунктов, и мы выполним и этот план без всяких проблем", – подчеркнул Каладзе. Народ и власти Грузии заслуживают статуса кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты">>Грузия проделала довольно большую работу по всем направлениям, однако есть определенные препятствия в плане деполяризации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. "По всем остальным направлениям есть конкретные шаги... Соответственно, у нас есть позитивные ожидания, что все эти изменения будут позитивно оценены", – заявил Сарджвеладзе. Ожидания безусловно оптимистические, так как Грузия выполнила практически все условия еврокомиссии, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили. Цель – статус кандидата в ЕС: что сделала Грузия за год и каковы перспективы? >>"Для выполнения этого пункта (деполяризации – ред.) только наших усилий, безусловно, будет недостаточно. Остальные 11 пунктов фактически выполнены, осталось усовершенствовать несколько деталей", – заявил Цагареишвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. Власти Грузии сделают все возможное – Кобахидзе о получении статуса кандидата в ЕС>>Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, молдова, украина, каха каладзе, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта