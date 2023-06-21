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Быть или не быть статусу кандидата? Тбилиси в ожидании отчета Еврокомиссии
Быть или не быть статусу кандидата? Тбилиси в ожидании отчета Еврокомиссии
В правящей партии рассказали об ожиданиях от решения Еврокомиссии 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T16:00+0400
2023-06-21T16:00+0400
2023-06-21T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" надеются на позитивную оценку Еврокомиссии и отмечают, что Грузия выполнила практически все условия для предоставления стране статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия представит устный отчет о достигнутом Грузией, Украиной и Молдовой прогрессе в плане проведения реформ 22 июня. Устный доклад Еврокомиссии будет обсуждаться на заседании Совета по общим вопросам Европейского союза, которое пройдет 21-22 июня в Стокгольме. По его словам, если кто-то заслуживал указанного статуса, то это Грузия, однако было принято несправедливое решение."Нам не присвоили этот статус, дали план из 12 пунктов, и мы выполним и этот план без всяких проблем", – подчеркнул Каладзе. Народ и власти Грузии заслуживают статуса кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты">>Грузия проделала довольно большую работу по всем направлениям, однако есть определенные препятствия в плане деполяризации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. "По всем остальным направлениям есть конкретные шаги... Соответственно, у нас есть позитивные ожидания, что все эти изменения будут позитивно оценены", – заявил Сарджвеладзе. Ожидания безусловно оптимистические, так как Грузия выполнила практически все условия еврокомиссии, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили. Цель – статус кандидата в ЕС: что сделала Грузия за год и каковы перспективы? >>"Для выполнения этого пункта (деполяризации – ред.) только наших усилий, безусловно, будет недостаточно. Остальные 11 пунктов фактически выполнены, осталось усовершенствовать несколько деталей", – заявил Цагареишвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. Власти Грузии сделают все возможное – Кобахидзе о получении статуса кандидата в ЕС>>Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, молдова, украина, каха каладзе, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта
грузия, политика, новости, тбилиси, молдова, украина, каха каладзе, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта
Быть или не быть статусу кандидата? Тбилиси в ожидании отчета Еврокомиссии
16:00 21.06.2023 (обновлено: 16:10 21.06.2023)
В правящей партии рассказали об ожиданиях от решения Еврокомиссии
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" надеются на позитивную оценку Еврокомиссии и отмечают, что Грузия выполнила практически все условия для предоставления стране статуса кандидата в ЕС.
Еврокомиссия представит устный отчет о достигнутом Грузией, Украиной и Молдовой прогрессе в плане проведения реформ 22 июня. Устный доклад Еврокомиссии будет обсуждаться на заседании Совета по общим вопросам Европейского союза, которое пройдет 21-22 июня в Стокгольме.
"Процесс проходит успешно. Как я уже сказал, к концу июня все 12 рекомендаций будут выполнены. Для нас очень важно, чтобы никто и ничего не мог сказать в этом направлении. Уже после решение будет зависеть от наших европейских друзей. Я очень надеюсь и хочу верить, что в декабре будет принято положительное решение", – заявил генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, если кто-то заслуживал указанного статуса, то это Грузия, однако было принято несправедливое решение.
"Нам не присвоили этот статус, дали план из 12 пунктов, и мы выполним и этот план без всяких проблем", – подчеркнул Каладзе.
Грузия проделала довольно большую работу по всем направлениям, однако есть определенные препятствия в плане деполяризации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
"По всем остальным направлениям есть конкретные шаги... Соответственно, у нас есть позитивные ожидания, что все эти изменения будут позитивно оценены", – заявил Сарджвеладзе.
Ожидания безусловно оптимистические, так как Грузия выполнила практически все условия еврокомиссии, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили.
"Для выполнения этого пункта (деполяризации – ред.) только наших усилий, безусловно, будет недостаточно. Остальные 11 пунктов фактически выполнены, осталось усовершенствовать несколько деталей", – заявил Цагареишвили.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией.
Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.