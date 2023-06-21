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Сборная Грузии по футболу проиграла шотландцам в отборе Евро
Сборная Грузии по футболу проиграла шотландцам в отборе Евро
Следующие матчи сборная Грузии сыграет в сентябре против Испании и Норвегии 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T02:06+0400
2023-06-21T02:06+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Футболисты сборной Грузии проиграли шотландцам в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Встреча группы A, прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Каллум Макгрегор (6-я минута) и Скотт Мактоминей (47). На четвертой компенсированной минуте второго тайма грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти, пробив выше ворот. После гола Макгрегора матч был приостановлен более чем на час из-за сильного дождя. Работники стадиона в это время убирали с поля воду. Матч между сборными Грузии и Шотландии прервали из-за дождя >>Шотландцы продолжают лидировать в турнирной таблице группы, набрав 12 очков в четырех матчах. За ними идут грузины (3 матча, 4 очка), норвежцы (4 матча, 4 очка), испанцы (2 матча, 3 очка) и киприоты (3 матча, 0 очков).Следующие матчи сборная Грузии сыграет в сентябре против Испании и Норвегии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, шотландия, футбол, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу проиграла шотландцам в отборе Евро
02:06 21.06.2023 (обновлено: 02:56 21.06.2023)
Следующие матчи сборная Грузии сыграет в сентябре против Испании и Норвегии
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Футболисты сборной Грузии проиграли шотландцам в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.
Встреча группы A, прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Каллум Макгрегор (6-я минута) и Скотт Мактоминей (47).
На четвертой компенсированной минуте второго тайма грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти, пробив выше ворот.
После гола Макгрегора матч был приостановлен более чем на час из-за сильного дождя. Работники стадиона в это время убирали с поля воду.
Шотландцы продолжают лидировать в турнирной таблице группы, набрав 12 очков в четырех матчах. За ними идут грузины (3 матча, 4 очка), норвежцы (4 матча, 4 очка), испанцы (2 матча, 3 очка) и киприоты (3 матча, 0 очков).
Следующие матчи сборная Грузии сыграет в сентябре против Испании и Норвегии.