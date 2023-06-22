https://sputnik-georgia.ru/20230622/batumi-v-obektive-mirovykh-izdaniy--kak--populyarizovali-adzhariyu-v-2022-godu-278830665.html

Батуми в объективе мировых изданий – как популяризовали Аджарию в 2022 году?

Батуми в объективе мировых изданий – как популяризовали Аджарию в 2022 году?

В Батуми побывали 500 иностранных журналистов и туроператоров 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T10:05+0400

2023-06-22T10:05+0400

2023-06-22T10:05+0400

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торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Международные туристические выставки, пресс-инфотуры и рекламные кампании в целевых странах мира – это неполный перечень тех мероприятий, которые Департамент туризма и курортов Аджарии осуществляет для популяризации региона, сообщили в пресс-службе ведомства. Престижное британское издание INDEPENDENT внесло курортный город Батуми (АР Аджария) в десятку лучших туристических направлений стран Европы. Черноморская столица Грузии заняла второе место в списке городов таких стран, как Франция, Португалия, Испания, Хорватия, Швейцария. Имиджевые кампании о Батуми транслируются по таким престижным и международным каналам, как Euronews, BBC, Deutsche Welle. Батуми прославили на 100 млн человек – INDEPENDENT включил город в топ-10 направлений>>Для популяризации Аджарии мероприятия прошли в Израиле, странах Скандинавии, Венгрии. Туристические продукты региона были представлены на порядка сорока международных туристических выставках. В прошлом году Батуми посетили около 500 иностранных журналистов и туроператоров из целевых стран. Они подготовили статьи, репортажи и сюжеты об Аджарии. По словам главы Департамента курортов и туризма Аджарии Тинатин Зоидзе, 2022 год был для Батуми особенным в туристическом плане. В прошлом году Батуми получил туристический "Оскар" World Travel Awards. Батуми получил туристический "Оскар">>В прошлом году Батуми оказался под пристальным вниманием таких международных каналов и изданий, как Euronews, Forbes USA, Conde Nast Traveller и многих других.В 2023 году впервые Батуми примет церемонию награждения Европы World Travel Awards. В регион съедутся более 300 представителей индустрии туризма, гостиниц, турагентств, государственных организаций и международных СМИ. В Аджарии туристический летний сезон, который официально открылся 3 июня, в самом разгаре. По прогнозам председателя правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, в этом году ожидается, что регион посетят более четырех миллионов визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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