https://sputnik-georgia.ru/20230622/dorogo-oboydetsya---vitse-spiker-parlamenta-gruzii-o-reshenii-prezidenta-pomilovat-gvaramiya-278860365.html

Дорого обойдется – вице-спикер парламента Грузии о решении президента помиловать Гварамия

Дорого обойдется – вице-спикер парламента Грузии о решении президента помиловать Гварамия

Это не поддержка европейского будущего, так как мы точно знаем, Европейский суд определил, что "Рустави 2" был захвачен силой, заявил депутат 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T23:57+0400

2023-06-22T23:57+0400

2023-06-23T00:05+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Решение о помиловании осужденного генерального директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамия дорого обойдется президенту Саломе Зурабишвили, завил вице-спикер парламента Гия Волський. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг, 22 июня, подписала акт о помиловании генерального директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамия. Ранее 15 июня президента заявила, что не собирается поддаваться давлению извне ни в вопросе Саакашвили, ни в вопросе помилования Гварамия, осужденного за растрату средств телекомпании "Рустави 2", генеральным директором которой он был. По его словам, это решение нельзя назвать поддержкой европейского будущего страны, так как Европейский суд по правам человека зафиксировал решение по телекомпании "Рустави 2". "Это не поддержка европейского будущего, так как мы точно знаем, Европейский суд определил, что "Рустави 2" был захвачен силой и самым разбойным методом. Также решение было приостановлено на два года, так как Страсбургский суд был возмущен количеством жалоб на необоснованное притеснение Ники Гварамия и братьев Караманашвили. В течение двух лет он сформировал мошенническую схему перемещения денег из одного места в другое", – сказал Вольский. Президент Грузии помиловала гендиректора оппозиционной телекомпании Нику Гварамия >>Он также назвал решение Зурабишвили вихрем несправедливости и необъективности. По словам Вольского, с освобождением Гварамия на поле боя вернется человек, который будет продолжать войну, чтобы Грузия не получила статус кандидата.Верховный суд Грузии 19 июня оставил в силе решение Тбилисского апелляционного суда по делу гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, приговоренного к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Тбилисский апелляционный суд в ноябре 2022 года оставил в силе решение суда первой инстанции. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Детали дела Дело касается события до июля 2019 года, когда Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного "Рустави 2". В июле 2019 года телеканал сменил владельцев. Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала. С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы. "Принципиально неприемлемо" – глава "Грузинской мечты" о помиловании Гварамия >>В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее. Согласно второму эпизоду дела, в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре Порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2". Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра Порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника гварамия, саломе зурабишвили , грузинская мечта, георгий вольский