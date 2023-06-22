https://sputnik-georgia.ru/20230622/kachestvo-vody-v-chernom-more-v-gruzii-budut-periodicheski-proveryat--glava-adzharii-278853556.html

Качество воды в Черном море в Грузии будут периодически проверять – глава Аджарии

Качество воды в Черном море в Грузии будут периодически проверять – глава Аджарии

Исследования показали, что качество воды на Черноморском побережье Аджарии соответствует нормам 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T18:41+0400

2023-06-22T18:41+0400

2023-06-22T18:41+0400

грузия

новости

аджария

черное море

торнике рижвадзе

национальное агентство окружающей среды

батуми

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ТБИЛИСИ, 22 июн— Sputnik. Качество морской воды на Черноморском побережье Аджарии лучше, чем в прошлом году, и она будет периодически проверятся, заявил глава правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе. Бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Более того, оно улучшено по сравнению с прошлым годом. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС.Глава Аджарии выразил надежду, что показатель качества воды удастся сохранить.Исследования прошли по следующим показателям: бактерии группы кишечных палочек, лактозоположительные кишечные палочки, энтерококки, колифаги, сальмонеллез.Опасно ли купаться в Черном море в этом году? Мнение грузинского эколога>>Были взяты образцы воды в семи точках Сарпи-Чолоки: центральный пляж Батуми, территория, прилегающая к аквапарку, Квариати, Сарпи, центральный пляж Кобулети, территория, прилегающая к Бобоквати, и Зеленый мыс. Образцы были взяты в радиусе 50 метров от берега.Исследования показали, что по всему периметру качество морской воды в рамках допустимой нормы. Более того, оно лучше по сравнению с прошлым годом.Как всегда самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, аджария, черное море, торнике рижвадзе, национальное агентство окружающей среды, батуми