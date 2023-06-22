https://sputnik-georgia.ru/20230622/kachestvo-vody-v-chernom-more-v-gruzii-budut-periodicheski-proveryat--glava-adzharii-278853556.html
Качество воды в Черном море в Грузии будут периодически проверять – глава Аджарии
Качество воды в Черном море в Грузии будут периодически проверять – глава Аджарии
Исследования показали, что качество воды на Черноморском побережье Аджарии соответствует нормам 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T18:41+0400
2023-06-22T18:41+0400
2023-06-22T18:41+0400
грузия
новости
аджария
черное море
торнике рижвадзе
национальное агентство окружающей среды
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259281956_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_4e3def4fc8e0ec80a4549456235a0081.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июн— Sputnik. Качество морской воды на Черноморском побережье Аджарии лучше, чем в прошлом году, и она будет периодически проверятся, заявил глава правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе. Бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Более того, оно улучшено по сравнению с прошлым годом. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС.Глава Аджарии выразил надежду, что показатель качества воды удастся сохранить.Исследования прошли по следующим показателям: бактерии группы кишечных палочек, лактозоположительные кишечные палочки, энтерококки, колифаги, сальмонеллез.Опасно ли купаться в Черном море в этом году? Мнение грузинского эколога>>Были взяты образцы воды в семи точках Сарпи-Чолоки: центральный пляж Батуми, территория, прилегающая к аквапарку, Квариати, Сарпи, центральный пляж Кобулети, территория, прилегающая к Бобоквати, и Зеленый мыс. Образцы были взяты в радиусе 50 метров от берега.Исследования показали, что по всему периметру качество морской воды в рамках допустимой нормы. Более того, оно лучше по сравнению с прошлым годом.Как всегда самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
черное море
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259281956_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_92c8621790da56b05b1b516cf1b229ea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, аджария, черное море, торнике рижвадзе, национальное агентство окружающей среды, батуми
грузия, новости, аджария, черное море, торнике рижвадзе, национальное агентство окружающей среды, батуми
Качество воды в Черном море в Грузии будут периодически проверять – глава Аджарии
Исследования показали, что качество воды на Черноморском побережье Аджарии соответствует нормам
ТБИЛИСИ, 22 июн— Sputnik. Качество морской воды на Черноморском побережье Аджарии лучше, чем в прошлом году, и она будет периодически проверятся, заявил глава правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе.
Бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Более того, оно улучшено по сравнению с прошлым годом. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС.
"В последнее время со стороны недоброжелательных медиасредств происходит максимальное нанесение ущерба довольно успешному туристическому сезону. Соответственно, мы приняли решение, что периодически будет происходить проверка качества воды как со стороны Национального агентства окружающей среды, так и управления защиты охраны окружающей среды Аджарии", – заявил Рижвадзе.
Глава Аджарии выразил надежду, что показатель качества воды удастся сохранить.
"Проведенные исследования показали, что качество воды улучшено по сравнению с прошлым годом, и я надеюсь, что мы сможем сохранить этот качественный показатель так, чтобы не было какого-либо дискомфорта в плане отдыха в первую очередь ни у наших граждан, и затем уже ни у наших многочисленных гостей", – отметил Рижвадзе.
Исследования прошли по следующим показателям: бактерии группы кишечных палочек, лактозоположительные кишечные палочки, энтерококки, колифаги, сальмонеллез.
Были взяты образцы воды в семи точках Сарпи-Чолоки: центральный пляж Батуми, территория, прилегающая к аквапарку, Квариати, Сарпи, центральный пляж Кобулети, территория, прилегающая к Бобоквати, и Зеленый мыс. Образцы были взяты в радиусе 50 метров от берега.
Исследования показали, что по всему периметру качество морской воды в рамках допустимой нормы. Более того, оно лучше по сравнению с прошлым годом.
Как всегда самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс.