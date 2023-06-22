Лорткипанидзе остался на посту директора Национального музея Грузии
© photo: Sputnik / Stringer / Государственный Национальный музей Грузии
© photo: Sputnik / Stringer /
Патриархия Грузии 27 мая назначила Давида Лорткипанидзе директором Национального научного совета по реабилитации Гелати
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Давид Лорткипанидзе еще четыре года будет руководить Национальным музеем Грузии, говорится в приказе Министерства культуры.
Распоряжение подписано первым заместителем министра Карло (Кахой) Сихарулидзе.
Как рассказал Давид Лорткипанидзе в беседе с Первым каналом, план мероприятий, связанных с Национальным музеем, он представит в министерство в течение месяца.
Давид Лорткипанидзе является генеральным директором Национального музея с 2004 года.
Патриархия Грузии 27 мая назначила Давида Лорткипанидзе директором Национального научного совета по реабилитации Гелати.
Часть уникальных фресок в храме Пресвятой Богородицы в монастырском комплексе Гелати оказалась в плачевном положении из-за несколько раз протекшей крыши. Патриархия Грузии взялась за реабилитацию Гелати в апреле 2023 года, ранее вопросом занималось министерство культуры.
Национальный музей был основан, чтобы объединить управление следующими музеями:
1.Музей Грузии им. Симона Джанашиа (Тбилиси)
2.Самцхе-Джавахетский исторический музей имени Иванэ Джавахишвили (Ахалцихе)
3.Этнографический музей имени Гиоргия Читаиа (Тбилиси)
4.Государственный музей искусств Грузии (Тбилиси) и его филиалов
5.Музей советской оккупации (Тбилиси)
6.Дманисский музей-заповедник истории и археологии (Дманиси)
7.Археологический музей-заповедник в Вани (Вани)
8.Музей истории Тбилиси (Тбилиси)
9.Сванетский музей истории и этнографии (Местиа)
10.Институт палеобиологии (Тбилиси)
11.Сигнахский музей (Сигнахи)
12.Дом-музей поэта Иване Мачабели (село Тамарашени)
13.Национальная картинная галерея Грузии (Тбилиси)
14.Институт археологии (Тбилиси).