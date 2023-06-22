https://sputnik-georgia.ru/20230622/lortkipanidze-ostalsya-na-postu-direktora-natsionalnogo-muzeya-gruzii-278857246.html

Лорткипанидзе остался на посту директора Национального музея Грузии

Лорткипанидзе остался на посту директора Национального музея Грузии

Патриархия Грузии 27 мая назначила Давида Лорткипанидзе директором Национального научного совета по реабилитации Гелати 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T22:52+0400

2023-06-22T22:52+0400

2023-06-22T22:52+0400

грузия

новости

культура

национальный музей грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/12/237271265_0:98:2000:1223_1920x0_80_0_0_fec7dbf89ec125c124b4b6a54b93566e.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Давид Лорткипанидзе еще четыре года будет руководить Национальным музеем Грузии, говорится в приказе Министерства культуры. Распоряжение подписано первым заместителем министра Карло (Кахой) Сихарулидзе. Как рассказал Давид Лорткипанидзе в беседе с Первым каналом, план мероприятий, связанных с Национальным музеем, он представит в министерство в течение месяца. Давид Лорткипанидзе является генеральным директором Национального музея с 2004 года. Национальный музей Грузии попал в десятку лучших музеев мира >>Патриархия Грузии 27 мая назначила Давида Лорткипанидзе директором Национального научного совета по реабилитации Гелати. Часть уникальных фресок в храме Пресвятой Богородицы в монастырском комплексе Гелати оказалась в плачевном положении из-за несколько раз протекшей крыши. Патриархия Грузии взялась за реабилитацию Гелати в апреле 2023 года, ранее вопросом занималось министерство культуры. Национальный музей был основан, чтобы объединить управление следующими музеями: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, национальный музей грузии