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https://sputnik-georgia.ru/20230622/lortkipanidze-ostalsya-na-postu-direktora-natsionalnogo-muzeya-gruzii-278857246.html
Лорткипанидзе остался на посту директора Национального музея Грузии
Лорткипанидзе остался на посту директора Национального музея Грузии
Патриархия Грузии 27 мая назначила Давида Лорткипанидзе директором Национального научного совета по реабилитации Гелати 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Давид Лорткипанидзе еще четыре года будет руководить Национальным музеем Грузии, говорится в приказе Министерства культуры. Распоряжение подписано первым заместителем министра Карло (Кахой) Сихарулидзе. Как рассказал Давид Лорткипанидзе в беседе с Первым каналом, план мероприятий, связанных с Национальным музеем, он представит в министерство в течение месяца. Давид Лорткипанидзе является генеральным директором Национального музея с 2004 года. Национальный музей Грузии попал в десятку лучших музеев мира &gt;&gt;Патриархия Грузии 27 мая назначила Давида Лорткипанидзе директором Национального научного совета по реабилитации Гелати. Часть уникальных фресок в храме Пресвятой Богородицы в монастырском комплексе Гелати оказалась в плачевном положении из-за несколько раз протекшей крыши. Патриархия Грузии взялась за реабилитацию Гелати в апреле 2023 года, ранее вопросом занималось министерство культуры. Национальный музей был основан, чтобы объединить управление следующими музеями: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, национальный музей грузии

Лорткипанидзе остался на посту директора Национального музея Грузии

22:52 22.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Государственный Национальный музей Грузии
Государственный Национальный музей Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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Патриархия Грузии 27 мая назначила Давида Лорткипанидзе директором Национального научного совета по реабилитации Гелати
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Давид Лорткипанидзе еще четыре года будет руководить Национальным музеем Грузии, говорится в приказе Министерства культуры.
Распоряжение подписано первым заместителем министра Карло (Кахой) Сихарулидзе.
Как рассказал Давид Лорткипанидзе в беседе с Первым каналом, план мероприятий, связанных с Национальным музеем, он представит в министерство в течение месяца.
Давид Лорткипанидзе является генеральным директором Национального музея с 2004 года.
Национальный музей Грузии попал в десятку лучших музеев мира >>
Патриархия Грузии 27 мая назначила Давида Лорткипанидзе директором Национального научного совета по реабилитации Гелати.
Часть уникальных фресок в храме Пресвятой Богородицы в монастырском комплексе Гелати оказалась в плачевном положении из-за несколько раз протекшей крыши. Патриархия Грузии взялась за реабилитацию Гелати в апреле 2023 года, ранее вопросом занималось министерство культуры.
Национальный музей был основан, чтобы объединить управление следующими музеями:
1.
Музей Грузии им. Симона Джанашиа (Тбилиси)
2.
Самцхе-Джавахетский исторический музей имени Иванэ Джавахишвили (Ахалцихе)
3.
Этнографический музей имени Гиоргия Читаиа (Тбилиси)
4.
Государственный музей искусств Грузии (Тбилиси) и его филиалов
5.
Музей советской оккупации (Тбилиси)
6.
Дманисский музей-заповедник истории и археологии (Дманиси)
7.
Археологический музей-заповедник в Вани (Вани)
8.
Музей истории Тбилиси (Тбилиси)
9.
Сванетский музей истории и этнографии (Местиа)
10.
Институт палеобиологии (Тбилиси)
11.
Сигнахский музей (Сигнахи)
12.
Дом-музей поэта Иване Мачабели (село Тамарашени)
13.
Национальная картинная галерея Грузии (Тбилиси)
14.
Институт археологии (Тбилиси).
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