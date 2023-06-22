https://sputnik-georgia.ru/20230622/natsbank-gruzii-ostavil-stavku-refinansirovaniya-neizmennoy-278830076.html

Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования неизменной

Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования неизменной

Ставка рефинансирования впервые с марта 2022 года понизилась с 11 до 10,5% в мае 2023 года 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T07:00+0400

2023-06-22T07:00+0400

2023-06-22T07:00+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 10,5%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Принимая решение не менять монетарную политику, Комитет Нацбанка учел, в том числе, высокие инфляционные риски. "Основным источником неопределенности остается текущая острая геополитическая ситуация. В то же время экономическая активность выше, чем ожидалось, при среднем экономическом росте за первые четыре месяца 2023 года на уровне 7,7%, что делает примечательным потенциальное инфляционное давление со стороны спроса", – говорится в сообщении. Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам>>Тем не менее Нацбанк отмечает, что инфляция в Грузии имеет тенденцию к снижению и в мае текущего года годовая инфляция снизилась до 1,5% (в апреле – 2,7%), а базовая инфляция – до 3,9% (в апреле – 4,7%). Как пояснил Нацбанк, снижение инфляции во многом связано с постепенным устранением экзогенных шоков и снижением цен на импортную продукцию. Указанной тенденции способствует и ужесточенная монетарная политика, и, соответственно, снижается и местная инфляция и инфляционные ожидания. Как отметил регулятор, тем не менее местная инфляция снижается сравнительно малыми темпами, и ее уровень все еще высок – 9,1% в мае. При прочих равных условиях ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция останется ниже целевого уровня и стабилизируется вокруг 3% показателя в среднесрочной перспективе. По информации Нацбанка, на предыдущем заседании Комитета по монетарной политике с учетом инфляционных тенденций и прогноза регулятор начал постепенный выход из ужесточенной монетарной политики, что предполагает снижение ставки рефинансирования лишь умеренными шагами. Продолжит ли в Грузии снижаться монетарная политика?>>Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 2 августа 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк, ставка рефинансирования