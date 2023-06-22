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Посол США готовит революцию в Грузии? скандальное заявление грузинского депутата

Посол США готовит революцию в Грузии? скандальное заявление грузинского депутата

Представитель "Силы народа" выступил с новым заявлением против посольства США 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T13:03+0400

2023-06-22T13:03+0400

2023-06-22T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан является автором проекта революционной смены власти в Грузии, заявил депутат от парламентского большинства, член общественного движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. "Сила народа" ранее распространила заявление, в котором говорится, что посол США в Грузии симпатизирует либерал-фашистским организациям в стране, что подтвердилось оказанной им помощью на прошлой неделе. Речь идет о семинаре партии "Гирчи – больше свободы" и неправительственной организации "Институт индивидуальной свободы", который сорвался в Боржоми 17 июня из-за акции протеста. К сожалению, часто посол открыто говорит об одном, а за кулисами просит правительство о другом, отметил Хундадзе. "На этот раз мы задали вопрос: чего власти не делают и почему есть такое истерическое желание и попытка сменить власть и сменить путем революции", – отметил Хундадзе. По его словам, когда речь идет о покровительстве деструктивных сил, то здесь можно привести конкретные примеры. На одной из акций, которая прошла в Тбилиси после решения Европейского совета повременить с предоставлением Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз (23 июня 2022 года), стали требовать отставки правительства. "Неправительственные организации, требовавшие технического правительства, финансировались из Запада и, в основном, из США", – отметил Хундадзе. В "Грузинской мечте" надеются, что новый посол США не будет финансировать поляризацию>>Депутат также напомнил, что в то время, как посол США представляется хозяином такой разрушительной силы и отправляет машину к "Гирчи", чтобы вывести из поля напряженности, она не сделала ни единого заявления, когда на Народного защитника Грузии Левана Иоселиани публично напали на акции против принятия закона об "иноагентах". Попытка смена властиРанее премьер-министра Ираклий Гарибашвили заявил, что последняя попытка свержения власти с тем, чтобы в дальнейшем втянуть Грузию в войну, произошла 7-8 марта 2023 года. В те дни митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об "иноагентах", против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии. МВД не раз предупреждало митингующих действовать в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. В Тбилиси прошла акция против конференции "Клуба Франклина">>Разрядить обстановку удалось лишь 9 марта, после официального заявления об отказе властей Грузии принимать какой бы то ни было вариант закона об "иноагентах". Уже 10 марта парламент Грузии в срочном порядке провалил во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта "О регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали. Оба варианта инициировали депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Обвинения "Силы народа" Что касается последнего заявления "Силы народа", оно было сделано после инцидента в Боржоми, где активисты сорвали семинар, организованный оппозиционной партией "Гирчи – больше свободы" и неправительственной организации "Институт индивидуальной свободы". Партия "Гирчи – больше свободы" организовала в Боржоми уже пятый лагерь "Либеральной академии" для молодежи. В свою очередь руководство правящей партии Грузии не раз говорило, что целью этих т. н. свободных уикендов является подготовка революционных сценариев для смены власти в стране. "Сила народа" обвинила посла США в финансировании либерал-фашистских организаций в Грузии>>Акцию протеста около гостиницы в Боржоми, где планировался семинар, провело консервативное движение "Грузия прежде всего". Участники семинара распространили видео, на котором видно, как митингующие кидают камни во двор гостиницы и оскорбляют организаторов. Позже движение "Грузия прежде всего" сделало заявление, в котором говорится, что это никакой не тренинг для детей, а подготовка молодежи для революционных целей, что под видом демократии и способствования европейской интеграции финансируется из-за рубежа. Там же сказано, что движение "Грузия прежде всего" никогда не позволит "деструктивным силам", врагам церкви и желающим устроить беспорядки в стране настраивать молодежь против своей страны. Лидер "Гирчи" готовит молодежь к кровавой революции в Грузии? Реакция "Грузинской мечты">>Семинары партии "Гирчи – больше свободы" не первый раз оказались в центре внимания общественности. Согласно обнародованным ранее фото- и видеоматериалам, составляющей частью т. н. свободных уикендов является обучение молодежи обращению с оружием. Для этого на семинары приезжают менторы. В начале мая текущего года телеканал "Имеди" обнародовал скандальную аудиозапись. Согласно тайно сделанной, предположительно, в сентябре 2022 года аудиозаписи, лидеры "Гирчи – больше свободы" говорят о том, что т. н. свободные уикенды должны превратиться в протестное движение и что лидеру партии Зурабу Джапаридзе придется сыграть роль революционера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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