https://sputnik-georgia.ru/20230618/v-tbilisi-proshla-aktsiya-protiv-konferentsii-kluba-franklina-278685817.html

В Тбилиси прошла акция против конференции "Клуба Франклина"

В Тбилиси прошла акция против конференции "Клуба Франклина"

Организация пропагандирует антигосударственную деятельность, что, по его мнению, неприемлемо для части общества, заявил организатор акции 18.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-18T22:08+0400

2023-06-18T22:08+0400

2023-06-18T22:08+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Акцию протеста у бывшего завода "Кока-Кола" против конференции, организованной "Клубом Франклина", провели в Тбилиси представители консервативного гражданского движения "Грузия прежде всего". О существовании "Клуба Франклина" многие в Грузии узнали этой весной во время выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он назвал участвовавших в мартовских акциях протеста против закона об иноагентах молодых людей членами "Клуба франклина", которым промывают мозги. Клуб был создан в июле 2021 года и является ассоциацией, призванной распространять классические либеральные ценности. Обучение для школьников в клубе бесплатное. "Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну >>По словам одного из основателей движения Вато Шакаришвили, упомянутая организация пропагандирует антигосударственную деятельность, что, по его мнению, неприемлемо для части общества. По его словам, акция была мирной и ее участники выполняли требования и указания правоохранительных органов. Одновременно собравшиеся выразили протест против McDonald's Georgia – из-за подарочной книжки с биографией Элтона Джона, где шла речь о его однополом браке. Новое общественное движение хочет провести плебисцит по запрету ЛГБТ-пропаганды в Грузии >> Презентация нового консервативного объединения "Грузия прежде всего" во главе с Вато Шакаришвили состоялась 12 июня в Тбилиси. Создание нового общественного движение было продиктовано скорее необходимостью, нежели политическими целями, заявил он, отметив, что это широкое общественное движение, объединенное вокруг определенной системы ценностей, и в первую очередь против вызовов и постоянных попыток устроить беспорядки в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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