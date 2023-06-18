https://sputnik-georgia.ru/20230618/v-tbilisi-proshla-aktsiya-protiv-konferentsii-kluba-franklina-278685817.html
В Тбилиси прошла акция против конференции "Клуба Франклина"
В Тбилиси прошла акция против конференции "Клуба Франклина"
Организация пропагандирует антигосударственную деятельность, что, по его мнению, неприемлемо для части общества, заявил организатор акции 18.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-18T22:08+0400
2023-06-18T22:08+0400
2023-06-18T22:08+0400
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акция протеста
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Акцию протеста у бывшего завода "Кока-Кола" против конференции, организованной "Клубом Франклина", провели в Тбилиси представители консервативного гражданского движения "Грузия прежде всего". О существовании "Клуба Франклина" многие в Грузии узнали этой весной во время выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он назвал участвовавших в мартовских акциях протеста против закона об иноагентах молодых людей членами "Клуба франклина", которым промывают мозги. Клуб был создан в июле 2021 года и является ассоциацией, призванной распространять классические либеральные ценности. Обучение для школьников в клубе бесплатное. "Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну >>По словам одного из основателей движения Вато Шакаришвили, упомянутая организация пропагандирует антигосударственную деятельность, что, по его мнению, неприемлемо для части общества. По его словам, акция была мирной и ее участники выполняли требования и указания правоохранительных органов. Одновременно собравшиеся выразили протест против McDonald's Georgia – из-за подарочной книжки с биографией Элтона Джона, где шла речь о его однополом браке. Новое общественное движение хочет провести плебисцит по запрету ЛГБТ-пропаганды в Грузии >> Презентация нового консервативного объединения "Грузия прежде всего" во главе с Вато Шакаришвили состоялась 12 июня в Тбилиси. Создание нового общественного движение было продиктовано скорее необходимостью, нежели политическими целями, заявил он, отметив, что это широкое общественное движение, объединенное вокруг определенной системы ценностей, и в первую очередь против вызовов и постоянных попыток устроить беспорядки в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, акция протеста
В Тбилиси прошла акция против конференции "Клуба Франклина"
Организация пропагандирует антигосударственную деятельность, что, по его мнению, неприемлемо для части общества, заявил организатор акции
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Акцию протеста у бывшего завода "Кока-Кола" против конференции, организованной "Клубом Франклина", провели в Тбилиси представители консервативного гражданского движения "Грузия прежде всего".
О существовании "Клуба Франклина" многие в Грузии узнали этой весной во время выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он назвал участвовавших в мартовских акциях протеста против закона об иноагентах молодых людей членами "Клуба франклина", которым промывают мозги.
Клуб был создан в июле 2021 года и является ассоциацией, призванной распространять классические либеральные ценности. Обучение для школьников в клубе бесплатное.
По словам одного из основателей движения Вато Шакаришвили, упомянутая организация пропагандирует антигосударственную деятельность, что, по его мнению, неприемлемо для части общества.
"Наши протесты всегда будут отличаться от используемых ими методов. Мы всегда будем четко излагать свое мнение о том, что революционные сценарии не могут быть реализованы в этой стране, они не могут использовать нашу молодежь, которую пытаются идеологически отравить", - сказал Шакаришвили.
По его словам, акция была мирной и ее участники выполняли требования и указания правоохранительных органов.
Одновременно собравшиеся выразили протест против McDonald's Georgia – из-за подарочной книжки с биографией Элтона Джона, где шла речь о его однополом браке.
Презентация нового консервативного объединения "Грузия прежде всего" во главе с Вато Шакаришвили состоялась 12 июня в Тбилиси.
Создание нового общественного движение было продиктовано скорее необходимостью, нежели политическими целями, заявил он, отметив, что это широкое общественное движение, объединенное вокруг определенной системы ценностей, и в первую очередь против вызовов и постоянных попыток устроить беспорядки в Грузии.