https://sputnik-georgia.ru/20230620/v-gruzinskoy-mechte-nadeyutsya-chto-novyy-posol-ssha-ne-budet-finansirovat-polyarizatsiyu-278756399.html

В "Грузинской мечте" надеются, что новый посол США не будет финансировать поляризацию

В "Грузинской мечте" надеются, что новый посол США не будет финансировать поляризацию

Ранее "Сила народа" обвинила нынешнего посла США в финансировании и разжигании поляризации в Грузии 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T18:10+0400

2023-06-20T18:10+0400

2023-06-20T18:10+0400

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келли дегнан

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Нужно смотреть вперед и надеяться, что следующий посол США в Грузии не будет поддерживать и финансировать поляризацию в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Так Кобахидзе по просьбе журналистов прокомментировал заявление общественного движения "Сила народа", основанного депутатами, о том, что нынешний посол США Келли Дегнан финансирует и разжигает поляризацию в Грузии. Согласно заявлению, Дегнан финансирует антинациональные, антицерковные и агрессивные либерал-фашистские организации в стране.По его словам, нужно сконцентрироваться на будущем. "Нужно смотреть вперед и надеяться на то, что в будущем не произойдет финансирования поляризации, поощрения оскорбительных заявлений, сквернословия. Я очень надеюсь, что посол будет действовать по-другому, в плане нового посла у нас должны быть эти надежды", – подчеркнул Кобахидзе. Келли Дегнан, чьи полномочия истекают в этом году, сменит Робин Данниган. Дегнан возглавляет американскую дипмиссию с января 2020 года.Что касается заявления "Силы народа", которое основали депутаты от парламентского большинства, оно было сделано после инцидента в Боржоми, где активисты сорвали семинар, организованный оппозиционной партией "Гирчи – больше свободы" и неправительственной организации "Институт индивидуальной свободы". "Сила народа" обвинила посла США в финансировании либерал-фашистских организаций в Грузии>>Партия "Гирчи – больше свободы" организовала в Боржоми уже пятый лагерь "Либеральной академии" для молодежи. В свою очередь руководство правящей партии Грузии не раз говорило, что целью этих т. н. свободных уикендов является подготовка революционных сценариев для смены власти в стране. Акцию протеста около гостиницы в Боржоми, где планировался семинар, провело консервативное движение "Грузия прежде всего". Участники семинара распространили видео, на котором видно, как митингующие кидают камни во двор гостиницы и оскорбляют организаторов.Позже движение "Грузия прежде всего" сделало заявление, в котором говорится, что это никакой не тренинг для детей, а подготовка молодежи для революционных целей, что под видом демократии и способствования европейской интеграции финансируется из-за рубежа.Лидер "Гирчи" готовит молодежь к кровавой революции в Грузии? Реакция "Грузинской мечты">>Там же сказано, что движение "Грузия прежде всего" никогда не позволит "деструктивным силам", врагам церкви и желающим устроить беспорядки в стране настраивать молодежь против своей страны.Семинары партии "Гирчи – больше свободы" не первый раз оказались в центре внимания общественности. Согласно обнародованным ранее фото- и видеоматериалам, составляющей частью т. н. свободных уикендов является обучение молодежи обращению с оружием. Для этого на семинары приезжают менторы."Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну>>В начале мая текущего года телеканал "Имеди" обнародовал скандальную аудиозапись. Согласно тайно сделанной, предположительно, в сентябре 2022 года аудиозаписи, лидеры "Гирчи – больше свободы" говорят о том, что т. н. свободные уикенды должны превратиться в протестное движение и что лидеру партии Зурабу Джапаридзе придется сыграть роль революционера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе, келли дегнан, грузинская мечта