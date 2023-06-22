https://sputnik-georgia.ru/20230622/sereznye-sily-ne-khotyat-uchastiya-gruzii-v-transportnom-koridore-sever-yug--rtskhiladze-278854861.html

Серьезные силы не хотят участия Грузии в транспортном коридоре "Север-Юг" – Рцхиладзе

Серьезные силы не хотят участия Грузии в транспортном коридоре "Север-Юг" – Рцхиладзе

Проект "Север-Юг" представляет собой транспортный коридор, который должен обеспечить связь между балтийским регионом и Индией через Иран и Россию 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T20:01+0400

2023-06-22T20:01+0400

2023-06-22T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Серьезные силы, в том числе региональные, заинтересованы в том, чтобы Грузия оставалась лишь коридором Восток-Запад, и не участвовала в проекте МТК "Север-Юг", – заявил политолог, руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе в ходе круглого стола. Рцхиладзе выступил модератором круглого стола на тему "Экономические и политические аспекты транспортного коридора Север-Юг", которая прошла в Тбилиси, с участием как грузинских, так и российских, и армянских экспертов. Как заявил председатель исследовательско-аналитической общественной организации "Интеграция и Развитие", политический аналитик Арам Сафарян, выступивший на мероприятии с докладом, вопрос возобновления транспортного сообщения через Грузию и Россию, по побережью Черного моря, очень важно для Армении. "Мы очень просили всегда и грузинских, и российских друзей с пониманием относиться к перспективе возобновления транспортного коридора через Абхазию, потому что это может коренным образом изменить экономическую ситуацию в регионе, и качественно поменять уровень сотрудничества, в том числе Армении и России", – сказал Сафарян. Аналитик отметил, что Беларусь и Казахстан, у которых хорошие отношения с Грузией, могли бы выступить в качестве заинтересованных посредников в переговорном процессе между Грузией и остальными участниками проекта. Иран надеется на запуск коридора "Север-Юг" до 2025 года >>По его словам, согласно оптимистическому сценарию, текущий год является очень важным для переговоров по всем направлениям, и может быть прорывным в достижении хорошего логистического управления, при котором экономика участников этого процесса существенно выиграет. "Даже если в противостоянии Запада и России ситуация может поменяться в течение 2023 года, а это очень оптимистический сценарий, то значение коридора Север-Юг все равно увеличивается, потому что увеличивается товарооборот, который идет с Востока в Иран, и из Ирана дальше по Южному Кавказу на Север", – сказал он. Кроме того, Сафарян отметил и важность проекта реконструкции пункта пропуска "Верхний Ларс", который укрепит транзитный потенциал транспортного коридора "Север-Юг". По его словам увеличенная пропускная способность пункта пропуска в экономических интересах Турции и Ирана. Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс >>После запуска 15 июня 2023 года дополнительных линий контроля для грузового транспорта (до 39 полос) ежесуточно погранпереход пропускает в среднем около 1,2 тысячи грузовых транспортных средств, в то время как до реконструкции – менее одной тысячи. По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Что делает Грузия Грузия прилагает усилия для улучшения условий для проезжающих по ее территории транспортных средств. В настоящее время ведется строительство объездной дороги Квешети-Коби. Это самый сложный и опасный участок Коби-Гудаури автомобильной трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать в пути к КПП "Верхний Ларс" на несколько дней. Cтроительство самого длинного тоннеля к границе Грузии с Россией - последние данные >>В целом в рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога. Также возводится пять мостов и еще один ремонтируется. Кроме того, запланировано строительство пяти тоннелей, среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. На новой дороге будут соблюдены все необходимые нормы безопасности движения, а время в пути сократится. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой – больше) и движение часто запрещено из-за лавинной опасности, то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Его стоимость – 1,2 млрд лари. МТК "Север-Юг" Проект "Север-Юг" представляет собой транспортный коридор, который должен обеспечить связь между балтийским регионом и Индией через Иран и Россию. Пропускная способность коридора – от 20 до 30 млн тонн груза в год. Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг " – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, институт евразии, гулбаат рцхиладзе, иран, индия, россия