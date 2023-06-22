https://sputnik-georgia.ru/20230622/vpechatlyaet---chlen-gruzinskoy-mechty-o-doklade-evrokomissara-po-vypolneniyu-12-punktov-278858865.html

Впечатляет – член "Грузинской мечты" о докладе еврокомиссара по выполнению 12 пунктов

Впечатляет – член "Грузинской мечты" о докладе еврокомиссара по выполнению 12 пунктов

Еврокомиссар представил устный доклад Еврокомиссии о том, какую работу проделала Грузия на пути интеграции в ЕС 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T23:15+0400

2023-06-22T23:15+0400

2023-06-22T23:39+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/03/269146043_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_e625f31f902988df3afc1f9eafc4db0f.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Результаты устного доклада еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархея на фоне искаженной информации о ходе процесса по выполнению Грузией 12 пунктов, необходимых для получения статуса страны-кандидата, весьма впечатляют, заявил член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе. В четверг Вархей представил устный доклад Еврокомиссии о том, какую работу проделали Грузия, Украина и Молдова на пути интеграции в ЕС. Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, по семи направлениям есть определенный прогресс, заявил Вархей в эфире Первого канала. По его словам, нужно дождаться окончательных оценок и постараться предоставить как можно больше достоверной информации по каждому пункту. "Очень надеюсь, что действительно подтвердится, что практически все, что зависело от власти в направлении реализации пунктов, власть четко выполнила, а в тех пунктах, где, к сожалению, было необходимо привлечение оппозиции, нам не удалось достичь успеха. Есть отдельные вопросы, которые, по моему мнению, не были должным образом оценены, включая часть невыполненного", – заявил Сарджвеладзе. Вархей: Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС >>Как отметил депутат, в плане выполнения пункта деполяризации, как только решение, принятое прошлым летом, было обнародовано, со стороны "Грузинской мечты" поступило предложение сесть и поработать вместе с оппозицией. "Основная мотивация, цель заключалась в том, чтобы мы все вместе сели и обсудили реформы, которые потребуются для выполнения оставшихся 11 пунктов. Все помнят ответ на это. Они объявили бойкот и сказали, что мы не будем ввязываться в эти процессы. А вы помните, что они сказали, что правительство не собирается подчиняться, они объявили", – сказал Сарджвеладзе. Все вышесказанное утратило конструктивность после заявления Левана Хабеишвили, когда он сказал, что осень будет жаркой, заявил депутат. "Грузинская мечта" передумала принимать закон "О деолигархизации">>Как говорится в заявлении Вархея, Грузия достигла частичного прогресса по семи направлениям, по которым нужно провести больше реформ. Это решение проблемы политической поляризации; дальнейшее улучшение функционирования государственных институтов и избирательных рамок; утверждение стратегии проведения прозрачной и эффективной судебной реформы и ее реализация; усиление независимости антикоррупционной стратегии; усиление борьбы с организованной преступностью; защита прав уязвимых групп и их усиление; обеспечение включенности гражданских групп в процесс принятия решений. Что касается деолигархизации, Грузия достигла ограниченного прогресса. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, грузинская мечта, еврокомиссия