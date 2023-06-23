https://sputnik-georgia.ru/20230623/georgian-manganese-gotova-peredat-bastuyuschim-shakhteram-v-upravlenie-shakhty-v-chiatura-278867881.html

Georgian Manganese готова передать бастующим шахтерам в управление шахты в Чиатура

Georgian Manganese готова передать бастующим шахтерам в управление шахты в Чиатура

Защита здоровья работников и их безопасность является главной ценностью компании, сказано в заявлении 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T11:44+0400

2023-06-23T11:44+0400

2023-06-23T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Компания "Джорджиан манганези" (Georgian Manganese) выразила готовность в случае достижения полного консенсуса с бастующими и проводящими акции протеста горняками передать им в управление шахты по добыче марганцевой руды в Чиатура. Горняки в Чиатура бастуют уже более двух недель, производство полностью приостановлено. Несколько человек зашили себе глаза и рот, а также перерезали вены. Часть из них проводит акции протеста в Тбилиси – они разбили перед парламентом палатки и объявили бессрочную голодовку с требованием улучшения трудовых условий и повышения зарплат на 20% вместо обещанных 5%.Компания пояснила свое решение заботой о здоровье и безопасности сотрудников. "Несмотря на не одну попытку и предложение Georgian Manganese для достижения договоренности между работниками и работодателем, часть работников прибегла к радикальной форме протеста. Защита здоровья работников и их безопасность – наша главная ценность", – говорится в заявлении.В заявлении отмечено, что на проводимых шахтерами акциях не раз звучало требование о передаче шахт в Чиатура шахтерам. "Наша цель – своевременное разрешение кризисной ситуации, прекращение радикальной формы протеста, возвращение сотрудников к рабочему процессу, восстановление обычного ритма жизни города", – отмечено в заявлении. Несколькими днями ранее гендиректор Georgian Manganese Лаша Тутберидзе заявил, что горняки, несмотря на то, что предприятие не работает, получают 60% от своей зарплаты, что составляет около 1,5 тысячи лари для занятых в вахтовой части.Горняки получают 60% зарплаты в условиях остановки предприятия – Georgian Manganese>>Кроме того, согласно одному из последних заявлений Georgian Manganes, митингующие горняки распространили ложную информацию о своей зарплате. В заявлении сказано, что с 1 февраля 2022 года по 1 февраля 2023 года они ежемесячно получали зарплату в среднем в размере около 2,5 тысячи лари. Шахтеры объявили забастовку после того, как в начале июня руководство Georgian Manganes заявило о необходимости минимизации административных расходов и переходе с двухсменного 12-часового режима работы на трехсменный 8-часовой. Причиной были названы финансовые убытки компании. По словам Тутберидзе, к этому времени убытки составляют 32 миллиона долларов. Несмотря на это горняки, которые работают в т. н. вахтовой части, получают более 2,3 тысячи лари. Зарплата в 2023 году в среднем на 118% больше, чем в 2019-м.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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