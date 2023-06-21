https://sputnik-georgia.ru/20230621/gornyaki-poluchayut-60-zarplaty-v-usloviyakh-ostanovki-predpriyatiya--georgian-manganese-278829672.html

Горняки получают 60% зарплаты в условиях остановки предприятия – Georgian Manganese

Горняки получают 60% зарплаты в условиях остановки предприятия – Georgian Manganese

Проблемы у Georgian Manganese Holding возникли из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке, утверждают в компании 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T23:34+0400

2023-06-21T23:34+0400

2023-06-21T23:57+0400

грузия

новости

чиатура

тбилиси

georgian manganese

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/14/278753327_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_59556d3381d2dc831bb3378559196f0a.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Сотрудники, работающие на остановленном предприятии, получают 60% от своей зарплаты, что составляет около 1,5 тысячи лари для занятых в вахтовой части, заявил гендиректор Georgian Manganese Holding Лаша Тутберидзе в эфире телеканала "Рустави 2". Забастовка горняков в Чиатура продолжается более двух недель. Производство полностью приостановлено. Несколько человек зашили себе глаза и рот, а также перерезали вены. На днях часть из них прибыла для продолжения протеста в Тбилиси. Горняки установили палатки и объявили бессрочную голодовку у здания парламента. Они требуют от руководства компании 20-процентную прибавку зарплаты, в то время как им обещают увеличить оклад лишь на 5%. Для решения возникших проблем были приглашены специалисты из Украины, отметил он.Специалисты выявили погрешности по нескольким направлениям, в том числе в управлении компанией на местном уровне, в организации труда и ведении рабочего процесса, после чего начались переговоры с сотрудниками, сообщил Тутберидзе.В начале июня руководство заявило о необходимости минимизации административных расходов и переходе с двухсменного 12-часового режима работы на трехсменный 8-часовой.Протест у парламента Грузии: часть бастующих шахтеров объявила голодовку>>Финансовый убыток компании к этому времени составляет 32 миллиона долларов, сообщил руководитель Georgian Manganese Holding. Несмотря на это горняки, которые работают в т. н. вахтовой части, получают более 2,3 тысячи лари. В 2023 году работники компании получают зарплату в среднем на 118% больше, чем в 2019-м, отметил он.Кроме того, по словам Тутберидзе, работники холдинга обеспечены бесплатным транспортом, имеют страховой пакет, бесплатное питание, многодетные семьи получают социальные надбавки, в праздничные дни выдаются премии, а в конце года – тринадцатый оклад. В компании Georgian Manganese Holding в Чиатура работает около 3,4 тысячи сотрудников. В т. н. вахтовом режиме работает 708 человек. Именно их касается замена 12-часового рабочего дня на восьмичасовой, а также изменение наложенных на них планов по тоннажу на выполнение определенных рабочих циклов. Ранее в компании заявили, что выходом из сложившейся ситуации является своевременное возобновление производства.Причина протеста Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holding, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. Среди требований горняков также увеличение зарплаты на 20%, и предложение руководства увеличить оклад на 5% они назвали оскорбительным. Вместе с увеличением зарплаты горняки требуют медицинской страховки, а также обновления рабочего оборудования.Протест горняков в Чиатура – бастующие озвучили свои требования>>Для решения сложившейся ситуации в компании готовы создать совместную рабочую комиссию. В комиссии будут задействованы все стороны – работники, компания-работодатель, аудитор, посредник, министерство экономики и устойчивого развития Грузии, Служба инспекции труда и губернатор Имерети.Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

чиатура

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, чиатура, тбилиси, georgian manganese