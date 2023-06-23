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Глава Европейской ассоциации адвокатов: ни одного адвоката в Грузии не арестовали за 5 лет
Глава Европейской ассоциации адвокатов: ни одного адвоката в Грузии не арестовали за 5 лет
Ассоциация адвокатов Грузия – лидер не только на Южном Кавказе, но и в Центральной Азии, заявила президент Европейской ассоциации адвокатов Мария Слазаки 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T19:38+0400
2023-06-23T19:38+0400
2023-06-23T20:04+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Ни один адвокат в Грузии не был арестован за последние пять лет, раньше у адвокатов в стране не было эффективного механизма защиты и многие были в заключении, заявила президент Европейской ассоциации адвокатов Мария Слазаки, выступая на открытии “Дома адвоката” в Тбилиси.В новом административном здании Ассоциации адвокатов "Доме адвоката" находится как административный отдел, так и учебный центр, комиссия по этике, департамент аналитики и комитетской деятельности. В здании предусмотрены помещения для проведения тренингов и конференций, а также кафетерий.Ассоциация адвокатов Грузии была и остается реальным лидером не только на Южном Кавказе, но и в Центральной Азии, отметила она."Дом адвоката" открыли в Грузии>>На мероприятии по случаю открытия "Дома адвоката" со словом выступили премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, генеральный прокурор Ираклий Шотадзе и глава Ассоциации Давид Асатиани. В ряды Ассоциации вступили порядка 100 новых адвокатов, всего в ее составе более пяти тысяч членов.Строительство нового офиса было начато в январе 2021 года. В том же году архитектура и концепция здания получили одну из самых престижных международных наград и стали лауреатом премии Global Architecture & Design Award 2021.Здание Ассоциации адвокатов построено рядом с Тбилисским городским судом, городской и районной прокуратурой, что, по словам премьера Грузии, важный шаг для превращения в реальность концепции т. н. района правосудия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, ираклий шотадзе
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, ираклий шотадзе
Глава Европейской ассоциации адвокатов: ни одного адвоката в Грузии не арестовали за 5 лет
19:38 23.06.2023 (обновлено: 20:04 23.06.2023)
Ассоциация адвокатов Грузия – лидер не только на Южном Кавказе, но и в Центральной Азии, заявила президент Европейской ассоциации адвокатов Мария Слазаки
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Ни один адвокат в Грузии не был арестован за последние пять лет, раньше у адвокатов в стране не было эффективного механизма защиты и многие были в заключении, заявила президент Европейской ассоциации адвокатов Мария Слазаки, выступая на открытии “Дома адвоката” в Тбилиси.
В новом административном здании Ассоциации адвокатов "Доме адвоката" находится как административный отдел, так и учебный центр, комиссия по этике, департамент аналитики и комитетской деятельности. В здании предусмотрены помещения для проведения тренингов и конференций, а также кафетерий.
“Я впервые столкнулась с вашей адвокатской системой 12 лет назад, я помню, сколько у меня было проблем тогда. У адвокатов не было эффективного механизма защиты. За последние 5 лет ни один адвокат не был арестован, с чем можно поздравить, так как в прошлом многие адвокаты были в заключении“, – сказала Слазаки.
Ассоциация адвокатов Грузии была и остается реальным лидером не только на Южном Кавказе, но и в Центральной Азии, отметила она.
На мероприятии по случаю открытия "Дома адвоката" со словом выступили премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, генеральный прокурор Ираклий Шотадзе и глава Ассоциации Давид Асатиани. В ряды Ассоциации вступили порядка 100 новых адвокатов, всего в ее составе более пяти тысяч членов.
Строительство нового офиса было начато в январе 2021 года. В том же году архитектура и концепция здания получили одну из самых престижных международных наград и стали лауреатом премии Global Architecture & Design Award 2021.
Здание Ассоциации адвокатов построено рядом с Тбилисским городским судом, городской и районной прокуратурой, что, по словам премьера Грузии, важный шаг для превращения в реальность концепции т. н. района правосудия.