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Глава Евросовета одобрил решение Грузии не принимать закон "О деолигархизации"

Глава Евросовета одобрил решение Грузии не принимать закон "О деолигархизации"

Необходимо сосредоточить внимание на системном подходе, отметил Мишель 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T14:04+0400

2023-06-23T14:04+0400

2023-06-23T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал позитивным шагом решение законодательного органа Грузии не принимать закон "О деолигархизации" в окончательном, третьем чтении и отметил необходимость системного подхода в данном вопросе. Ранее Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии не принимать даже доработанную версию законопроекта "О деолигархизации", отметив, что в борьбе с олигархическим влиянием следует придерживаться системного, а не персонального подхода. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что на данном этапе не станут принимать закон "О деолигархизации", так как это попросили представители ЕС. Деолигархизация является одним из 12 условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата. Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, не получила статуса кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. "Решение Европейского совета предоставить Грузии европейскую перспективу в прошлом году создает позитивный импульс для реформ... Будущее Грузии в Евросоюзе", – отметил Шарль Мишель.Стало известно, когда ЕС представит отчет по прогрессу Грузии в проведении реформ>> Согласно устному докладу еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархея, Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Как говорится в заявлении Вархея, Грузия достигла частичного прогресса по семи направлениям, по которым нужно провести больше реформ. Что касается деолигархизации, Грузия достигла ограниченного прогресса. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Деолигархизация под вопросом Еврокомиссия не говорила Грузии, как именно надо выполнить условие о деолигархизации, а только указала на проблему, сказал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский после того, как было обнародовано заключение Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) по доработанному после первых замечаний законопроекту. По словам посла, власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием. Еврокомиссия, по его словам, поддерживает все рекомендации Венецианской комиссии. "Так что мы призываем к системному подходу вместо принятия специального закона", – сказал Герчинский. Цель – статус кандидата в ЕС: что сделала Грузия за год и каковы перспективы?>>Еще на прошлое неделе в правящей партии "Грузинская мечта" заявляли, что закон "О деолигархизации" будет принят, несмотря на позицию Венецианской комиссии, так как Евросоюз поставил Грузии условие – деолигархизация. Лидеры партии говорили, что если Евросоюз снимет это условие, то закон не вступит в силу, как это планировалось с марта 2024 года. Изначально депутаты от "Грузинкой мечты" подготовили копию украинского закона против олигархов, который предполагал более жесткий подход. Законопроект был доработан после того, как Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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