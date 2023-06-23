https://sputnik-georgia.ru/20230623/gruziya---belgiya-prognoz-na-match-chempionata-evropy-u-21-po-futbolu-278866691.html

Грузия - Бельгия: прогноз на матч чемпионата Европы U-21 по футболу

Грузия - Бельгия: прогноз на матч чемпионата Европы U-21 по футболу

В первом туре сборной Грузии удалось одержать победу, а бельгийцы сыграли вничью 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T10:43+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Матч второго тура Евро U21 между сборными Грузии и Бельгии пройдет 24 июня на стадионе "Динамо Арена" им. Б. Пайчадзе в Тбилиси.В первом туре грузины сенсационно обыграли сборную Португалии 2-0. Прекрасный первый тайм в исполнении грузинской команды привел к преимуществу в два мяча уже к перерыву, голами отметились Георгий Гагуа и Саба Сазонов.Во втором тайме португальцы пытались перевернуть ход игры, но то прекрасно играл страж ворот сборной Грузии Лука Куталадзе, то перекладина "вставала на пути", то самоотверженная игра защитников не позволяла мячу оказаться в сетке. Как итог, Грузия удержала комфортное преимущество в два мяча, не пропустила и после победы возглавила свою группу.Сборная Грузии по футболу обыграла Португалию на молодежном чемпионате Европы>>Бельгийцам в первом туре противостояла сборная Нидерландов, матч получился обоюдоострым. Команды на двоих нанесли 31 удар по воротам, но голов в этот день зрители так и не увидели. Матч закончился со счетом 0-0, и перед вторым туром в активе сборной Бельгии одно очко. В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение бельгийцам, что не удивительно, учитывая мощный состав команды. Особенно хочется выделить нападающего Лои Опенду, который за сезон забил 21 гол в 38 матчах, играя за французский Ланс и, конечно, капитана сборной, игрока "Милана" Шарля де Кетеларе. Эти два футболиста по праву считаются одними из главных звезд всего турнира. Для сборной Грузии матч с бельгийцами станет по сути продолжением первого тура с Португалией, команда так же будет играть вторым номером, рассчитывая на быстрые контратаки.Игроки основной сборной Грузии по футболу: Зурико Давиташвили, Георгий Гочолеишвили и Лука Гагнидзе полноценно смогут помочь своей команде во втором туре. Интересен выбор вратаря, кому отдаст предпочтение тренер Рамаз Сванадзе: Георгию Мамардашвили из "Валенсии" или отыгравшему первую игру на ноль Луке Куталадзе из тбилисского "Динамо".Молодежное Евро-2023 по футболу: итоги матчей 22 июня>>Матч должен получиться открытым. Бельгийцы сделают все возможное для победы, грузины же за счет слаженной игры и великолепной поддержки трибун так же будут рассчитывать на положительный результат. В параллельном матче этой группы встретятся Португалия и Нидерланды. Ставка на матч: победа Бельгии (U21) – 1,55.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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