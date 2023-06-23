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Гварамия вышел на свободу - президент Грузии помиловала основателя ТВ "Мтавари архи"

Гварамия вышел на свободу - президент Грузии помиловала основателя ТВ "Мтавари архи"

Гварамия извинился перед президентом за старые видео, где он оскорбляет Зурабишвили 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T00:38+0400

2023-06-23T00:38+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Основатель и гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия сразу после освобождения заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании не ради него, а ради страны. Зурабишвили подписала акт о помиловании Гварамия вечером в четверг, 22 июня. Ранее 15 июня президента заявила, что не собирается поддаваться давлению извне по вопросу помилования Гварамия, осужденного за растрату средств телекомпании "Рустави 2", генеральным директором которой он был. По его словам, это решение стало для него полной неожиданность. "Первое впечатление, искренне вам скажу, что я не ожидал, что меня освободят. Я не был к этому готов", - сказал Гварамия. При этом он извинился перед Зурабишвили за видео, на которых он с использованием нецензурной лексики высказывается в ее адрес. Это старые видеозаписи, которые после объявленного в четверг президентом решения стали активно распространяться в соцсети.Дорого обойдется – вице-спикер парламента Грузии о решении президента помиловать Гварамия >>Верховный суд Грузии 19 июня оставил в силе решение Тбилисского апелляционного суда по делу Гварамия, приговоренного к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Тбилисский апелляционный суд в свою очередь в ноябре 2022 года оставил в силе решение суда первой инстанции. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Детали дела Дело касается события до июля 2019 года, когда Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного "Рустави 2". В июле 2019 года телеканал сменил владельцев. Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала. С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы. Президент Грузии помиловала гендиректора оппозиционной телекомпании Нику Гварамия >>В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее. Согласно второму эпизоду дела, в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре Порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2". Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра Порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника гварамия, саломе зурабишвили