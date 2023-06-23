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Особый карантинный режим в Азербайджане продлен – граница с Грузией по-прежнему закрыта
Особый карантинный режим в Азербайджане продлен – граница с Грузией по-прежнему закрыта
Одно из ограничений карантинного режима – закрытые сухопутные границы 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T13:43+0400
2023-06-23T13:43+0400
2023-06-23T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Срок особого карантинного режима в Азербайджане продлили до 2 октября 2023 года, до 06:00, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Кабинет министров.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Карантинный режим включает в себя, среди прочего, закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией. Правительство в марте отменило некоторые ограничения, введенные в связи с особым карантинным режимом: был разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.Пандемия завершилась, коронавирус остался – что будет дальше?>>При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях:– при въезде в Азербайджан граждан иностранных государств и граждан других стран, постоянно проживающих в этих государствах, а также лиц без гражданства;– при посещении ряда мест (места проведения праздничных мероприятий, спортивные и оздоровительные объекты, крупные торговые центры, объекты общественного питания, гостиницы, на маршрутах междугородного (межрайонного) транспортного сообщения и другие места, в отношении которых было установлено такое требование).С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 831 918 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 821 603 человека благополучно прошли лечение, 10 282 пациента скончалcя.По данным на 22 июня 2023 года, в активной фазе заболевания числятся 33 человека с COVID-19.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, азербайджан, коронавирус covid-19
новости, общество, азербайджан, коронавирус covid-19
Особый карантинный режим в Азербайджане продлен – граница с Грузией по-прежнему закрыта
Одно из ограничений карантинного режима – закрытые сухопутные границы
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik.
Срок особого карантинного режима в Азербайджане продлили до 2 октября 2023 года, до 06:00, сообщает Sputnik Азербайджан
со ссылкой на Кабинет министров.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Карантинный режим включает в себя, среди прочего, закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией.
Правительство в марте отменило некоторые ограничения, введенные в связи с особым карантинным режимом: был разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.
При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях:
– при въезде в Азербайджан граждан иностранных государств и граждан других стран, постоянно проживающих в этих государствах, а также лиц без гражданства;
– при посещении ряда мест (места проведения праздничных мероприятий, спортивные и оздоровительные объекты, крупные торговые центры, объекты общественного питания, гостиницы, на маршрутах междугородного (межрайонного) транспортного сообщения и другие места, в отношении которых было установлено такое требование).
С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 831 918 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 821 603 человека благополучно прошли лечение, 10 282 пациента скончалcя.
По данным на 22 июня 2023 года, в активной фазе заболевания числятся 33 человека с COVID-19.