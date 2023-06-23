https://sputnik-georgia.ru/20230623/osobyy-karantinnyy-rezhim-v-azerbaydzhane-prodlen--granitsa-s-gruziey-po-prezhnemu-zakryta-278870732.html

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен – граница с Грузией по-прежнему закрыта

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен – граница с Грузией по-прежнему закрыта

Одно из ограничений карантинного режима – закрытые сухопутные границы 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T13:43+0400

2023-06-23T13:43+0400

2023-06-23T13:43+0400

новости

общество

азербайджан

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0b/250586560_0:63:1600:963_1920x0_80_0_0_c4ea5b8cbb3ba15b6b512346a017193a.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Срок особого карантинного режима в Азербайджане продлили до 2 октября 2023 года, до 06:00, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Кабинет министров.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Карантинный режим включает в себя, среди прочего, закрытие сухопутных границ, в том числе с Грузией. Правительство в марте отменило некоторые ограничения, введенные в связи с особым карантинным режимом: был разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.Пандемия завершилась, коронавирус остался – что будет дальше?>>При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях:– при въезде в Азербайджан граждан иностранных государств и граждан других стран, постоянно проживающих в этих государствах, а также лиц без гражданства;– при посещении ряда мест (места проведения праздничных мероприятий, спортивные и оздоровительные объекты, крупные торговые центры, объекты общественного питания, гостиницы, на маршрутах междугородного (межрайонного) транспортного сообщения и другие места, в отношении которых было установлено такое требование).С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 831 918 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 821 603 человека благополучно прошли лечение, 10 282 пациента скончалcя.По данным на 22 июня 2023 года, в активной фазе заболевания числятся 33 человека с COVID-19.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, общество, азербайджан, коронавирус covid-19