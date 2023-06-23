https://sputnik-georgia.ru/20230623/ponyatno-che-davlenie--spiker-parlamenta-gruzii-o-pomilovanii-gvaramiya-278910235.html

Понятно, чье давление – спикер парламента Грузии о помиловании Гварамия

Понятно, чье давление – спикер парламента Грузии о помиловании Гварамия

После помилования дело за теми, кто публично связал помилование Гварамия с деполяризацией, отметил спикер 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T23:58+0400

2023-06-23T23:58+0400

2023-06-24T00:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Положительная оценка решения президента Грузии Саломе Зурабишвили о помиловании основателя и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия со стороны некоторых западных политиков и дипломатов указывает, откуда исходило давление, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Заявление о помиловании президент сделала вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". По его словам, помилование создает ожидание лучшей возможности для политической деполяризации. До сих пор заключение Гварамия называли причиной поляризации, несмотря на то, что это было лишь предлогом для радикализации оппозиции. Теперь после помилования и одобрения решения некоторыми зарубежными партнерами дело за теми, кто публично связал помилование Гварамия с деполяризацией, отметил он. "Те, кто имеет реальное влияние, должны предпринять реальные шаги, чтобы убедить оппозицию отказаться от своей радикальной повестки дня и работать с правительством над улучшением перспектив европейской интеграции", – сказал Папуашвили. Дорого обойдется – вице-спикер парламента Грузии о решении президента помиловать Гварамия >>Тем не менее, по словам спикера парламента, помилование Гварамия при посредничестве Запада не дает больших надежд на решение проблемы поляризации. "Так как предыдущие два дела о помиловании президентом Зурабишвили при посредничестве Запада в отношении осужденных преступников Георгия Угулава и Георгия Руруа мало что дали, если вообще что-либо сделали, для ослабления политической поляризации и смягчения радикальных действий оппозиции", – написал он. Дело Гварамия Представители части оппозиции не раз требовали освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором. В ноябре 2022 года Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Детали дела Дело касается события до июля 2019 года, когда Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного "Рустави 2". В июле 2019 года телеканал сменил владельцев. Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала. С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы. "Шаг к деполяризации" – глава Евросовета о помиловании Гварамия >>В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее. Согласно второму эпизоду дела, в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре Порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2". Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра Порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, ника гварамия, еврокомиссия