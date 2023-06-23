https://sputnik-georgia.ru/20230623/shag-k-depolyarizatsii--glava-evrosoveta-o-pomilovanii-gvaramiya-278867634.html

"Шаг к деполяризации" – глава Евросовета о помиловании Гварамия

"Шаг к деполяризации" – глава Евросовета о помиловании Гварамия

Глава Евросовета поприветствовал решение грузинского президента 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T11:59+0400

2023-06-23T11:59+0400

2023-06-23T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Решение президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать основателя и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия является существенным шагом на пути к деполяризации, заявил президент Евросовета Шарль Мишель. Заявление о помиловании президент сделала вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". Как отметил президент Евросовета, решение Европейского совета предоставить Грузии европейскую перспективу в прошлом году создает позитивный импульс для реформ.Гварамия вышел на свободу – президент Грузии помиловала основателя ТВ "Мтавари архи">>Согласно устному докладу еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархея, Грузия выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Как говорится в заявлении Вархея, Грузия достигла частичного прогресса по семи направлениям, по которым нужно провести больше реформ, в том числе это решение проблемы политической поляризации. Дело Гварамия Представители части оппозиции не раз требовали освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором. Президент Грузии помиловала гендиректора оппозиционной телекомпании Нику Гварамия >>В ноябре 2022 года Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Детали дела Дело касается события до июля 2019 года, когда Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного "Рустави 2". В июле 2019 года телеканал сменил владельцев. Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала. С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы. Дорого обойдется – вице-спикер парламента Грузии о решении президента помиловать Гварамия >>В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее. Согласно второму эпизоду дела, в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре Порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2". Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра Порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, тбилиси, ника гварамия, халваши, саломе зурабишвили , тбилисский городской суд, еврокомиссия