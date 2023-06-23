https://sputnik-georgia.ru/20230623/rtskhiladze-u-mtk-sever-yug-bolshie-perspektivy-278902370.html

Рцхиладзе: у МТК "Север-Юг" большие перспективы

Рцхиладзе: у МТК "Север-Юг" большие перспективы

Участие Грузии в коридоре "Север-Юг" не устраивает США, Евросоюз, и даже отчасти Турцию и Азербайджан, считает Рцхиладзе 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T22:16+0400

2023-06-23T22:16+0400

2023-06-23T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Россия наращивает товарооборот со странами Ближнего Востока, поэтому у транспортного коридора "Север-Юг" большие перспективы, заявил руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Пресс-конференция прошла на тему: "Экономические и политические аспекты транспортного коридора Север-Юг". Проект "Север-Юг" представляет собой транспортный коридор, который должен обеспечить связь между балтийским регионом и Индией через Иран и Россию. Пропускная способность коридора – от 20 до 30 млн тонн груза в год. Также, по его словам, в развитии коридора есть заинтересованность Индии, которая нацелена на усиление торговых грузопотоков в сторону России, опять же, через Иран, Каспийское море, Кавказ. "Это и является коридором Север-Юг, который имеет несколько маршрутов, как морской путь, через Каспийское море, так и наземные пути сообщения через Азербайджан, а также в перспективе через Армению и Грузию", – сказал он. Как заявил Рцхиладзе, увеличения пропускной способности КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе будет недостаточно для охвата грузового потока в будущем, поэтому открытие железнодорожного сообщения через Абхазию является логичным решением. Серьезные силы не хотят участия Грузии в транспортном коридоре "Север-Юг" – Рцхиладзе >>"Встает вопрос открытия железной дороги, самый логичный, краткий путь – через Абхазию. Это грузинская железная дорога, которая полномасштабно функционировала в Советское время", – заявил Рцхиладзе. Участие Грузии в коридоре "Север-Юг" не устраивает США, Евросоюз, и даже отчасти Турцию и Азербайджан, считает Рцхиладзе. "Азербайджанская сторона всегда негласно или через СМИ давала понять, что она будет недовольна, если откроется абхазская железная дорога... То, что завозится сейчас в Грузию по железной дороге, завозится из Азербайджана. У него свои довольно солидные тарифы, в том числе на энергоносители", – сказал эксперт. Между тем Рцхиладзе считает, что пункт пропуска "Казбеги-Верхний Ларс" надо развивать и расширять с учетом бережного отношения к богатой природе местности. ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. По данным ФТС России, в результате комплекса мер за последние пять лет пропускная способность "Верхнего Ларса" возросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий – практически до 1 200 грузовых автомобилей в сутки. Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс >>До реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. На сегодняшний день функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, 2 для автобусов, 1 резервная, 24 для легковых автомобилей. МТК "Север-Юг" Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг " – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, политика, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, транспорт в грузии, пресс-центр