https://sputnik-georgia.ru/20230624/kubok-neysmita-pobyval-v-administratsii-pravitelstva-gruzii-278913026.html
Кубок Нейсмита побывал в Администрации правительства Грузии
Кубок Нейсмита побывал в Администрации правительства Грузии
Премьер пожелал успехов сборной Грузии по баскетболу на чемпионате мира 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T10:58+0400
2023-06-24T10:58+0400
2023-06-24T10:58+0400
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ираклий гарибашвили
дуда санадзе
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Члены грузинской Национальной сборной по баскетболу принесли на встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили трофей, носящий имя изобретателя баскетбола Джеймса Нейсмита, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Главная награда чемпионата мира – Кубок Джеймса Нейсмита – посетила Грузию с "Трофи-туром" перед стартом чемпионата мира 2023 года, организованного совместно Федерацией баскетбола и FIBA. Гарибашвили встретился с президентом Национальной федерации баскетбола Грузии Виктором Саникидзе, заместителем генсека Национальной федерации баскетбола Лашей Гамкрелидзе, тренером и членами грузинской сборной, Дудой Санадзе, и Георгием Шермадини в Администрации правительства. Баскетбольная сборная Грузии проведет несколько встреч перед началом ЧМ >>На встрече премьер пожелал успехов сборной Грузии по баскетболу на чемпионате мира. "Трофи Тур" – проект Международной феБаскетбольной Организации, который включает в себя визит главной награды чемпионата мира в страны-участницы чемпионата мира, различные встречи и мероприятия. Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. Известны соперники сборной Грузии по баскетболу на ЧМ-2023 >>По результатам жеребьевки сборная Грузии сыграет на чемпионате мира в группе F с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Чемпионат мира по баскетболу 2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. В чемпионате примут участие 32 команды. Предыдущий чемпионат мира в Китае в 2019-м году выиграла команда Испании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, ираклий гарибашвили, дуда санадзе, виктор саникидзе, баскетбол, чемпионат мира по баскетболу, новости грузинского баскетбола, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
грузия, спорт, новости, ираклий гарибашвили, дуда санадзе, виктор саникидзе, баскетбол, чемпионат мира по баскетболу, новости грузинского баскетбола, чемпионат европы по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
Кубок Нейсмита побывал в Администрации правительства Грузии
Премьер пожелал успехов сборной Грузии по баскетболу на чемпионате мира
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Члены грузинской Национальной сборной по баскетболу принесли на встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили трофей, носящий имя изобретателя баскетбола Джеймса Нейсмита, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Главная награда чемпионата мира – Кубок Джеймса Нейсмита – посетила Грузию с "Трофи-туром" перед стартом чемпионата мира 2023 года, организованного совместно Федерацией баскетбола и FIBA.
Гарибашвили встретился с президентом Национальной федерации баскетбола Грузии Виктором Саникидзе, заместителем генсека Национальной федерации баскетбола Лашей Гамкрелидзе, тренером и членами грузинской сборной, Дудой Санадзе, и Георгием Шермадини в Администрации правительства.
На встрече премьер пожелал успехов сборной Грузии по баскетболу на чемпионате мира.
"Трофи Тур" – проект Международной феБаскетбольной Организации, который включает в себя визит главной награды чемпионата мира в страны-участницы чемпионата мира, различные встречи и мероприятия.
Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира.
По результатам жеребьевки сборная Грузии сыграет на чемпионате мира в группе F с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы.
Чемпионат мира по баскетболу 2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. В чемпионате примут участие 32 команды.
Предыдущий чемпионат мира в Китае в 2019-м году выиграла команда Испании.