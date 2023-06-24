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Кубок Нейсмита побывал в Администрации правительства Грузии

Кубок Нейсмита побывал в Администрации правительства Грузии

Премьер пожелал успехов сборной Грузии по баскетболу на чемпионате мира 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T10:58+0400

2023-06-24T10:58+0400

2023-06-24T10:58+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Члены грузинской Национальной сборной по баскетболу принесли на встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили трофей, носящий имя изобретателя баскетбола Джеймса Нейсмита, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Главная награда чемпионата мира – Кубок Джеймса Нейсмита – посетила Грузию с "Трофи-туром" перед стартом чемпионата мира 2023 года, организованного совместно Федерацией баскетбола и FIBA. Гарибашвили встретился с президентом Национальной федерации баскетбола Грузии Виктором Саникидзе, заместителем генсека Национальной федерации баскетбола Лашей Гамкрелидзе, тренером и членами грузинской сборной, Дудой Санадзе, и Георгием Шермадини в Администрации правительства. Баскетбольная сборная Грузии проведет несколько встреч перед началом ЧМ >>На встрече премьер пожелал успехов сборной Грузии по баскетболу на чемпионате мира. "Трофи Тур" – проект Международной феБаскетбольной Организации, который включает в себя визит главной награды чемпионата мира в страны-участницы чемпионата мира, различные встречи и мероприятия. Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. Известны соперники сборной Грузии по баскетболу на ЧМ-2023 >>По результатам жеребьевки сборная Грузии сыграет на чемпионате мира в группе F с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Чемпионат мира по баскетболу 2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. В чемпионате примут участие 32 команды. Предыдущий чемпионат мира в Китае в 2019-м году выиграла команда Испании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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