https://sputnik-georgia.ru/20230625/v-gruzii-sobirayutsya-uzhestochit-ugolovnoe-nakazanie-za-istyazaniya-nad-zhivotnymi-278931648.html

В Грузии собираются ужесточить уголовное наказание за истязания над животными

В Грузии собираются ужесточить уголовное наказание за истязания над животными

Согласно поправкам, истязание животного, жестокое обращение или иное насилие, повлекшее его гибель, может наказываться лишением свободы на срок от одного года... 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T13:17+0400

2023-06-25T13:17+0400

2023-06-25T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Поправки в Уголовный кодекс, касающиеся ужесточения уголовной ответственности за истязание или жестокое обращение с животными, будут инициированы на заседании бюро парламента Грузии в понедельник. На прошлой неделе 18 июня в центре Тбилиси прошла акция протеста "Защити своего питомца", где защитники прав животных и владельцы домашних питомцев потребовали ужесточения закона. Поводом для акции послужило видео, распространенное в Сети, где видно, как мужчина убивает бездомную собаку. Согласно законопроекту, истязание животного, жестокое обращение с ним или иное насилие, повлекшее его увечье, будут наказываться штрафом, привлечением к общественным работам на срок от 120 до 240 часов, домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года или лишением свободы на срок до двух лет. Прокуратура Грузии готовит пакет ужесточения мер против насилия над животными >>В поправках уточняется, что если одно и то же деяние будет совершено группой граждан публично, неоднократно, в присутствии несовершеннолетнего или в отношении двух и более животных, оно наказывается штрафом, домашним арестом на срок от одного до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет. Согласно поправкам, истязание животного, жестокое обращение или иное насилие, повлекшее его гибель, наказывается штрафом, домашним арестом на срок от одного года до двух лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет. Если это деяние будет совершено группой граждан публично, неоднократно, в присутствии несовершеннолетнего либо в отношении двух и более животных, то оно наказывается штрафом, домашним арестом на срок от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет. Инициаторами законопроекта являются мажоритарные депутаты правящей партии "Грузинская мечта" Анри Оханашвили, Майя Битадзе, Давид Матикашвили и Тенгиз Шарманашвили. Поводом для ужесточения уголовной ответственности послужили участившиеся в последнее время факты ненадлежащего обращения с животными, что требует от государства принятия соответствующих мер, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Над разработкой ужесточения наказаний за издевательство и жестокое обращение с животными в Уголовном кодексе Грузии работает также прокуратура Грузии. На сегодняшний день жестокое обращение с животным, которое повлекло его гибель или увечья, карается штрафом либо лишением свободы на срок до года. В случае, если действие осуществлялось группой лиц или в присутствии детей, или неоднократно, то они караются также либо штрафом, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, животные, парламент грузии