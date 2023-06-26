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Ассоциация фармацевтов Грузии выступила против незапланированных проверок
Ассоциация фармацевтов Грузии выступила против незапланированных проверок
Это, по мнению ассоциации, ограничивает возможность развития свободного предпринимательства 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T12:08+0400
2023-06-26T12:08+0400
2023-06-26T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Ассоциация фармацевтов Грузии негативно оценила изменения, запланированные в законе "О контроле предпринимательской деятельности", и потребовала приостановить их рассмотрение до тех пор, пока к процессу не подключатся эксперты отрасли.В закон "О контроле предпринимательской деятельности" вносятся изменения, согласно которым у Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности будет полномочие контролировать предпринимательскую деятельность в стране без соответствующего судебного разрешения. Как отметили в ассоциации, у контролирующего органа появится возможность по своему усмотрению, без всякой аргументации проверить деятельность предпринимателя. Это, по мнению ассоциации, ограничивает возможность развития свободного предпринимательства.По инициативе Минздрава Грузии в закон вводятся изменения, согласно которым Агентство регулирования медицинской деятельности сможет проверять клиники напрямую, без обращения в суд за разрешением. Основной функцией Агентства регулирования является защита безопасности пациента и его интересов. В данное время, когда жалоба пациента или члена его семьи поступает в регулирующий орган, орган должен обратиться в суд, отмечают в ведомстве. Ранее в Минздраве отметили, что изменения дадут возможность оперативно реагировать на обращения, в том числе при помощи соцсетей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, минздрав, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, общество, новости, минздрав, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Ассоциация фармацевтов Грузии выступила против незапланированных проверок
Это, по мнению ассоциации, ограничивает возможность развития свободного предпринимательства
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Ассоциация фармацевтов Грузии негативно оценила изменения, запланированные в законе "О контроле предпринимательской деятельности", и потребовала приостановить их рассмотрение до тех пор, пока к процессу не подключатся эксперты отрасли.
В закон "О контроле предпринимательской деятельности" вносятся изменения, согласно которым у Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности будет полномочие контролировать предпринимательскую деятельность в стране без соответствующего судебного разрешения.
Как отметили в ассоциации, у контролирующего органа появится возможность по своему усмотрению, без всякой аргументации проверить деятельность предпринимателя. Это, по мнению ассоциации, ограничивает возможность развития свободного предпринимательства.
"Необходимости в запланированных изменениях нет, поскольку законодательство Грузии предусматривает возможность начала незамедлительной проверки, когда контролирующий орган в течение 24 часов обращается с ходатайством к судье. При этом контролирующий орган должен аргументировать необходимость неотложной проверки", – говорится в заявлении Ассоциации в соцсети.
По инициативе Минздрава Грузии в закон вводятся изменения, согласно которым Агентство регулирования медицинской деятельности сможет проверять клиники напрямую, без обращения в суд за разрешением. Основной функцией Агентства регулирования является защита безопасности пациента и его интересов. В данное время, когда жалоба пациента или члена его семьи поступает в регулирующий орган, орган должен обратиться в суд, отмечают в ведомстве.
Ранее в Минздраве отметили, что изменения дадут возможность оперативно реагировать на обращения, в том числе при помощи соцсетей.