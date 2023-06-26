https://sputnik-georgia.ru/20230626/chto-obsudili-za-kruglym-stolom-posvyaschennym-240-letiyu-georgievskogo-traktata-v-rossii-279016142.html
Что обсудили за круглым столом, посвященным 240-летию Георгиевского трактата, в России?
Что обсудили за круглым столом, посвященным 240-летию Георгиевского трактата, в России?
Об отношениях России и Грузии на сегодняшний день расскзал председатель организации "Объединения правозащитников" Николоз Мжаванадзе 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T17:47+0400
2023-06-26T17:47+0400
2023-06-27T17:58+0400
грузия
новости
арчил сихарулидзе
грузино-российские отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/09/278420234_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_2a7f4d8e23ddb73e5d541b6dffb16773.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузия в ожидании нового Георгиевского трактата, сказал председатель организации "Объединения правозащитников" Николоз Мжаванадзе на международной конференции в Ставрополье, посвященной 240-летию подписания Георгиевского трактата. Международная конференция состоялась при участии представителей экспертного сообщества России, Армении и Грузии на базе Северо-Кавказского федерального университета. Мжаванадзе отметил, что сегодня Грузия, как и тогда, подвергается большим атакам. Если раньше были враги в виде монголов, арабов, турок, персов, то сегодня самым большим врагом для Грузии оказался Запад. Россия и Грузия – особенности нынешних отношений>>"У нас с Россией общий враг – это сегодняшний Запад, Америка, которые пытаются уничтожить христианские, православные народы. Грузинский народ вот уже 31 год борется за то, чтобы вырваться из лап Америки и Запада, но пятимиллионной Грузии сделать это трудно, потому что даже Европа бессильна против американской диктатуры. Вот, почему Грузия хочет подписать с Россией новый договор, подобный Георгиевскому трактату", - заявил Мжванадзе. Свою оценку российско-грузинским отношениям дал и директор Центра системных политических исследований Арчил Сихарулидзе, отметив, что на данный момент наблюдает пропасть между грузинским и российским обществом. Георгиевский трактат был заключен в 1783 году в крепости Святого Георгия, ныне город в Ставропольском крае. Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, установивший российский протекторат над Восточной Грузией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/09/278420234_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_9597d500c5a56bacb4e0f50ac501e669.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, арчил сихарулидзе, грузино-российские отношения
грузия, новости, арчил сихарулидзе, грузино-российские отношения
Что обсудили за круглым столом, посвященным 240-летию Георгиевского трактата, в России?
17:47 26.06.2023 (обновлено: 17:58 27.06.2023)
Об отношениях России и Грузии на сегодняшний день расскзал председатель организации "Объединения правозащитников" Николоз Мжаванадзе
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузия в ожидании нового Георгиевского трактата, сказал председатель организации "Объединения правозащитников" Николоз Мжаванадзе на международной конференции в Ставрополье, посвященной 240-летию подписания Георгиевского трактата.
Международная конференция состоялась при участии представителей экспертного сообщества России, Армении и Грузии на базе Северо-Кавказского федерального университета.
"Отношение к этому событию (Георгиевскому трактату - ред.) положительное, поскольку все считают, что с соглашения Георгиевского трактата, Грузия приобрела самого большого друга – единоверную Россию", - сказал Мжаванадзе.
Мжаванадзе отметил, что сегодня Грузия, как и тогда, подвергается большим атакам. Если раньше были враги в виде монголов, арабов, турок, персов, то сегодня самым большим врагом для Грузии оказался Запад.
"У нас с Россией общий враг – это сегодняшний Запад, Америка, которые пытаются уничтожить христианские, православные народы. Грузинский народ вот уже 31 год борется за то, чтобы вырваться из лап Америки и Запада, но пятимиллионной Грузии сделать это трудно, потому что даже Европа бессильна против американской диктатуры. Вот, почему Грузия хочет подписать с Россией новый договор, подобный Георгиевскому трактату", - заявил Мжванадзе.
Свою оценку российско-грузинским отношениям дал и директор Центра системных политических исследований Арчил Сихарулидзе, отметив, что на данный момент наблюдает пропасть между грузинским и российским обществом.
"За последние 30 лет отношения между Грузией и РФ ухудшились. У нас нет дипломатических отношений. Я могу прямо сказать, что, к сожалению, грузинское общество оторвано от российского общества на данный момент, молодежь не разговаривает по-русски", - сказал Сихарулидзе.
Георгиевский трактат был заключен в 1783 году в крепости Святого Георгия, ныне город в Ставропольском крае. Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, установивший российский протекторат над Восточной Грузией.