https://sputnik-georgia.ru/20230626/chto-obsudili-za-kruglym-stolom-posvyaschennym-240-letiyu-georgievskogo-traktata-v-rossii-279016142.html

Что обсудили за круглым столом, посвященным 240-летию Георгиевского трактата, в России?

Что обсудили за круглым столом, посвященным 240-летию Георгиевского трактата, в России?

Об отношениях России и Грузии на сегодняшний день расскзал председатель организации "Объединения правозащитников" Николоз Мжаванадзе 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T17:47+0400

2023-06-26T17:47+0400

2023-06-27T17:58+0400

грузия

новости

арчил сихарулидзе

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузия в ожидании нового Георгиевского трактата, сказал председатель организации "Объединения правозащитников" Николоз Мжаванадзе на международной конференции в Ставрополье, посвященной 240-летию подписания Георгиевского трактата. Международная конференция состоялась при участии представителей экспертного сообщества России, Армении и Грузии на базе Северо-Кавказского федерального университета. Мжаванадзе отметил, что сегодня Грузия, как и тогда, подвергается большим атакам. Если раньше были враги в виде монголов, арабов, турок, персов, то сегодня самым большим врагом для Грузии оказался Запад. Россия и Грузия – особенности нынешних отношений>>"У нас с Россией общий враг – это сегодняшний Запад, Америка, которые пытаются уничтожить христианские, православные народы. Грузинский народ вот уже 31 год борется за то, чтобы вырваться из лап Америки и Запада, но пятимиллионной Грузии сделать это трудно, потому что даже Европа бессильна против американской диктатуры. Вот, почему Грузия хочет подписать с Россией новый договор, подобный Георгиевскому трактату", - заявил Мжванадзе. Свою оценку российско-грузинским отношениям дал и директор Центра системных политических исследований Арчил Сихарулидзе, отметив, что на данный момент наблюдает пропасть между грузинским и российским обществом. Георгиевский трактат был заключен в 1783 году в крепости Святого Георгия, ныне город в Ставропольском крае. Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, установивший российский протекторат над Восточной Грузией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, арчил сихарулидзе, грузино-российские отношения