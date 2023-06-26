https://sputnik-georgia.ru/20230626/desyatki-semey-poluchili-ot-mera-tbilisi-klyuchi-ot-kvartir-278971971.html

Десятки семей получили от мэра Тбилиси ключи от квартир

Десятки семей получили от мэра Тбилиси ключи от квартир

Жилье, которое эти семьи не могли узаконить в течение многих лет, им было передано за символическую цену – 1 лари 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T17:28+0400

2023-06-26T17:28+0400

2023-06-26T17:28+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил документы, подтверждающие право собственности, и ключи от квартир 66 семьям, пострадавшим в 1990-х годах в результате сорвавшегося кооперативного строительства, сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета. Осуществление проекта началось в 2017 году. Речь идет о семьях, которые остались без обещанной жилплощади из-за того, что государственные кооперативы застройщиков в 1990-е годы не смогли выполнить взятые на себя обязательства. Из 66 семей 56 живут в Самгорском районе, а десять – в Крцанисском. Жилье, которое эти семьи не могли узаконить в течение многих лет, им было передано за символическую цену – 1 лари. Дождались спустя 30 лет – Каладзе вручил ключи от квартир десяткам семей >>"Сегодня мы осчастливили 66 семей, что для меня очень радостно, как для мэра города, как для человека, живущего в этом городе. Эту программу мы начали в 2017 году, и моим предвыборным обещанием было помочь гражданам в решении данной программы", – заявил Каладзе. По его словам, на сегодняшний день удалось удовлетворить около трех тысяч семей. По словам мэра, данная программа продолжится, и столичный муниципалитет поможет всем тем лицам, которых беспокоит данный вопрос. Для этого они должны обратиться к районной администрации. Что мешает мэрии Тбилиси заменять аварийные дома новыми?>>"Наши сотрудники всячески помогут им и объяснят, какие документы нужно собрать для того, чтобы далее узаконить эти жилплощади", – подчеркнул мэр. Ранее Каладзе заявил, что из-за этой проблемы многим пришлось уехать в эмиграцию, никто из них не верил, что когда-нибудь данный вопрос решится. Мэр Тбилиси подчеркнул, что счастлив иметь возможность передать квартиры этим людям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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