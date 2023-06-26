https://sputnik-georgia.ru/20230626/kakoy-budet-2023-god-dlya-sfery-turizma-gruzii--otvet-ministra-278975908.html

Какой будет 2023 год для сферы туризма Грузии – ответ министра

Какой будет 2023 год для сферы туризма Грузии – ответ министра

Доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал 2023 года выросли на 102% и составили 795,4 миллиона долларов 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T22:08+0400

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2023-06-26T22:08+0400

грузия

туризм

экономика

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Правительство Грузии ожидает, что 2023 год будет особенно успешным для туристического сектора, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом – пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. По его словам, в ближайшее время будут обработаны данные по туризму за второй квартал. "По предварительной оценке, у нас есть существенный рост в этом плане", – сказал он. По данным Нацбанка, доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал 2023 года выросли на 102% и составили 795,4 миллиона долларов. Кроме того, доходы за этот период на 37,5% превысили рекордные показатели 2019 года. Наибольшую сумму в период с 1 января по 31 марта 2023 года потратили визитеры из России – 266,4 миллиона долларов, в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Визиты в Грузию Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,2 миллиона. Грузия за три месяца 2023 года восстановила показатели 2019 года на 74,7%. Власти Грузии приветствуют приезд в страну туристов из России – Каладзе >>Из общего числа визитов 845,3 тысячи были туристическими, что на 83,8 % больше, чем в январе-марте 2022 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 95,8%. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2022 года осуществили граждане России. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. Грузия приветствует туристов из России – глава СГБ>>В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, леван давиташвили