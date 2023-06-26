https://sputnik-georgia.ru/20230626/post-v-den-arafa-2023-kak-provodyat-musulmane-samyy-tsennyy-den-v-godu-278971182.html

Пост в День Арафа 2023: как проводят мусульмане самый ценный день в году?

Пост в День Арафа 2023: как проводят мусульмане самый ценный день в году?

День Арафа, или стояние на горе Арафат – священный день для мусульман во всем мире, который отмечают 9 числа 12 месяца исламского календаря – Зуль-хиджа (месяц... 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T17:49+0400

2023-06-26T17:49+0400

2023-06-26T17:49+0400

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В День Арафа, когда верующие соблюдают пост и совершают один из центральных обрядов хаджа (паломничество), стояние на горе Арафат, по преданию, вознаграждение за добрые дела, как и тяжесть наказания за грехи, многократно возрастает. Как проводят мусульмане день Арафа: пост, хадж и другие традиции самого ценного дня в году читайте в Sputnik Грузия. Самый ценный день в году Стояние на горе Арафат – это кульминация хаджа, которая длится три дня и имеет большое духовное значение. В День Арафа, который неразрывно связан с историей первых людей на земле, Адама и Хаввы (Евы), проходит самый крупный сбор мусульман в году. По преданию, после изгнания из рая пророк Адам и его жена Хавва встретились на горе Арафат и, получив прощение, воссоединились. И именно отсюда пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь. День Арафа по традиции паломники проводят в долине Арафат, расположенной недалеко от Мекки, в центре которой возвышается одноименная гора. В полдень с минарета, возвышающегося на вершине горы, начинается проповедь – участники хаджа в самый ценный для мусульман день в году стоят до заката солнца и молятся. Позже в долине Мина проводится обряд побивания дьявола камнями. Мусульмане верят, что стояние на горе Арафат в День Арафа поможет начать жизнь с чистого листа, заслужив прощение за все прошлые грехи. Поэтому каждый правоверный стремится посетить святые места хотя бы раз в жизни, несмотря на все трудности. Паломник по правилам должен быть совершеннолетним правоверным мусульманином, психически и физически здоровым, а также иметь достаточно средств, чтобы оплатить хадж. Как проводят? Мусульмане все обряды богомолья проводят в состоянии ихрам (освящения), облачившись в особые одежды из двух кусков простой ткани белого цвета без швов. Паломничество не считается действительным, если мусульманин не провел весь День Арафа в долине Арафат, даже если все последующие обряды он выполнит. Мусульмане, которые не отправились в хадж, в День Арафа соблюдают пост. От поста освобождаются только путники и больные, а также участники хаджа. Нельзя в День Арафа кушать запрещенную пищу, но если нет другой еды, то можно, в небольших количествах, однако при этом нужно просить прощения у Аллаха. В День Арафа мусульмане стараются больше молиться – правоверные верят, что в самый ценный день в году Всевышний прислушивается к молитвам и просьбам особенно. В День Арафа по традиции нужно делать добро, воздержавшись от дурных поступков. Для последователей ислама особенно важна первая декада месяца Зуль-хиджа, которая завершается главным праздником – Курбан-Байрам, или Жертвоприношения. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230607/kogda-otmechayut-den-arafa-v-2023-musulmanskiy-kalendar-278364585.html

https://sputnik-georgia.ru/20220707/chto-nelzya-delat-v-den-arafa-traditsii-musulmanskogo-prazdnika-268273093.html

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