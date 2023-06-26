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Проверять качество воды в Аджарии будут каждые десять дней

Проверять качество воды в Аджарии будут каждые десять дней

Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T15:05+0400

2023-06-26T15:05+0400

2023-06-26T15:05+0400

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национальное агентство охраны окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Грузинские специалисты будут проверять качество морской воды на Черноморском побережье Аджарии каждые десять дней на девяти различных станциях, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. Бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Более того, экологи уверяют, что качество воды улучшено по сравнению с прошлым годом. Во время периодической проверки специалисты будут определять основные физико-химические параметры морской воды, включая уровня солености, а также биогенные элементы и другие показатели. Взятые образцы буту направлены в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности.Опасно ли купаться в Черном море в этом году? Мнение грузинского эколога>> Сразу же после получения результатов лабораторных исследований, данные будут опубликованы для общества. Ранее в правительстве Аджарии заявили, что исследования прошли по следующим показателям: бактерии группы кишечных палочек, лактозоположительные кишечные палочки, энтерококки, колифаги, сальмонеллез. Были взяты образцы воды в семи точках Сарпи-Чолоки: центральный пляж Батуми, территория, прилегающая к аквапарку, Квариати, Сарпи, центральный пляж Кобулети, территория, прилегающая к Бобоквати, и Зеленый мыс. Образцы были взяты в радиусе 50 метров от берега. Исследования показали, что по всему периметру качество морской воды в рамках допустимой нормы. Более того, оно лучше по сравнению с прошлым годом. Как всегда самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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