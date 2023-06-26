https://sputnik-georgia.ru/20230626/rezhim-kontrterroristicheskoy-operatsii-otmenen-v-moskve-i-mo-278948373.html

Режим контртеррористической операции отменен в Москве и МО

Режим контртеррористической операции отменен в Москве и МО

А также отменили все дополнительные ограничения, связанные с введением режима КТО 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T10:46+0400

2023-06-26T10:46+0400

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россия

новости

москва

сергей собянин

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Режим контртеррористической операции отменен на территории Москвы и Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о снятии всех дополнительных ограничений, связанных с введением режима КТО.Режим КТО также снят в Воронежской области.Президент Беларуси заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер">>В российской столице 24 июня объявили режим контртеррористической операции. В городе отменили или перенесли ранее объявленные массовые мероприятия. Понедельник, 26 июня, был объявлен нерабочим днем Мэр города Сергей Собьянин призывал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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