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Режим контртеррористической операции отменен в Москве и МО
Режим контртеррористической операции отменен в Москве и МО
А также отменили все дополнительные ограничения, связанные с введением режима КТО 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T10:46+0400
2023-06-26T10:46+0400
2023-06-26T10:54+0400
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сергей собянин
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Режим контртеррористической операции отменен на территории Москвы и Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о снятии всех дополнительных ограничений, связанных с введением режима КТО.Режим КТО также снят в Воронежской области.Президент Беларуси заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер">>В российской столице 24 июня объявили режим контртеррористической операции. В городе отменили или перенесли ранее объявленные массовые мероприятия. Понедельник, 26 июня, был объявлен нерабочим днем Мэр города Сергей Собьянин призывал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, москва, сергей собянин
россия, новости, москва, сергей собянин
Режим контртеррористической операции отменен в Москве и МО
10:46 26.06.2023 (обновлено: 10:54 26.06.2023)
А также отменили все дополнительные ограничения, связанные с введением режима КТО
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik
. Режим контртеррористической операции отменен на территории Москвы и Московской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей <...> принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года", – говорится в пресс-релизе НАК.
Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о снятии всех дополнительных ограничений, связанных с введением режима КТО.
Режим КТО также снят в Воронежской области.
В российской столице 24 июня объявили режим контртеррористической операции. В городе отменили или перенесли ранее объявленные массовые мероприятия. Понедельник, 26 июня, был объявлен нерабочим днем Мэр города Сергей Собьянин призывал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.