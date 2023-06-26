https://sputnik-georgia.ru/20230626/smert-gruzinskoy-programmistki--sledovatel-po-delu-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-278978826.html

Смерть грузинской программистки – следователь по делу будет ждать приговора в тюрьме

Смерть грузинской программистки – следователь по делу будет ждать приговора в тюрьме

Спустя почти три года после смерти Бачалиашвили задержанный дал интервью одной из телекомпаний о некоторых обстоятельствах, связанных с расследованием факта... 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T23:26+0400

2023-06-26T23:26+0400

2023-06-26T23:41+0400

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тбилисский городской суд

таинственная гибель девушки-программиста в грузии

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения бывшему следователю по делу о смерти программистки Тамар Бачалиашвили Серго Шубитидзе, обвиняемому в воспрепятствовании следствию. В начале мая 2023 года, спустя почти три года после гибели Бачалиашвили, следователь заявил, что телефон девушки, который в свое время был главной уликой в деле, был не опечатан после изъятия и в нем не было ни одного личного сообщения начиная с 15 июля. В телефоне сохранились ее запросы в Интернете, которые следствие расценило как доказательство планируемого самоубийства. Тбилисский городской суд на заседании в понедельник разделил мнение прокуратуры о необходимости использовать в качестве меры пресечения заключение, так как обвиняемый может скрыться от правосудия или уничтожить важные улики.Дело о гибели грузинской программистки – задержан следователь по делу >>Следствие установило, что во время начала расследования гибели девушки обвиняемый вообще не работал в отделении полиции Квемо Картли и следствие было начато не обвиняемым, а следователем Джимшером Апциаури. Также следствие выяснило, что обвиняемый не мог иметь отношения к телефону программистки и ему его никто не передавал, а названный им следователь вообще не участвовал в осмотре места происшествия. Опровергнуто и утверждении Шубитидзе о ведении опроса сотрудников компании, где работала девушка. До заседания суда следователь признал свою вину. А вот прокурор по делу Мариам Мешвелиани отметила, что Шубитидзе признался в даче ложных показаний. "Он подтвердил, что дал следствию и суду ложные показания. Проведенное следствие по делу установило, что каждая информация, о которой говорил Шубитидзе в суде как свидетель, была ложной и не соответствует действительности", – сказала Мешвелиани. Запутанное дело Тамар Бачалиашвили нашли мертвой 22 июля 2020 года после пяти дней поисков в ее же машине в 65 километрах от Тбилиси, в районе Тетрицкаро. Анализ вещественных доказательств, а также судебно-медицинская и химико-токсикологическая экспертиза тела показали, что причиной смерти девушки стала интоксикация медикаментами. По официальной версии, она покончила с собой. Дело о гибели Тамар Бачалиашвили стало одним из самых громких и запутанных в истории уголовных дел Грузии. Семья Бачалиашвили с самого начала утверждала, что ее убили. Они предполагали, что у Тамар мог быть компромат, связанный с работой. Она работала в IT-компании Zeg Ltd. Смерть грузинской программистки – дело спустя три года получило новый оборот >>Журналистское расследование одного из оппозиционных каналов сразу после смерти Бачалиашвили установило, что за некоторое время до смерти Бачалиашвили снимала крупные суммы денег с неких счетов – речь идет о сотнях миллионов. Расследование прокуратуры полностью опровергло версию об убийстве. Следствие выяснило, что Тамар Бачалиашвили пыталась покончить с собой еще в 2012 году. Попытка девушки оказалась неудачной, чего она не могла себе простить. Мысли о суициде стали вновь посещать Бачалиашвили после того, как она начала работать в новой фирме и познакомилась со своим шефом, в которого безответно влюбилась. В письмах, обнаруженных следователями на сайте momavali.me, Тамар Бачалиашвили рассказывает о своей любви к шефу, о том, как она страдает и думает о самоубийстве. Известно также, что в феврале 2020 года Тамар Бачалиашвили начала ходить на сеансы к психологу. Смерть программистки в Грузии: свидетельница по делу задержана за подделку улик >>Девушка неоднократно вводила в поисковую сиcтему Google вопросы о препаратах, которые при передозировке вызывают мгновенную остановку сердца. По версии следствия, за несколько дней до исчезновения она искала в интернете информацию о способах самоубийства, говорится в материалах следствия. Следствие установило, что 17 июля, за день до исчезновения, Тамар Бачалиашвили купила в общей сложности более 100 различных таблеток, среди них снотворные, антидепрессанты, препараты, содержащие кофеин-бензоат. Прокуратура настаивает на том, что 18 июля девушка покончила с собой на опушке леса близ села Мацевани (район Тетрицкаро).Откуда и для чего появились фальшивые кадры в деле о гибели Бачалиашвили?>>Тело девушки было обнаружено 22 июля на заднем сидении машины, открыть двери которой удалось только после прибытия на место отца погибшей, у которого был дубликат ключей. Двери машины были закрыты изнутри, все стекла подняты. Также экспертиза установила, что на теле девушки нет следов механического повреждения. Кроме того, вскрытие установило, что обнаруженные в организме медикаменты были приняты перорально, а не введены при помощи инъекции. Экспертиза исключила факт подмешивания медикаментов в воду, которую пила девушка, так как в бутылке с водой, найденной в машине, не было обнаружено никаких посторонних примесей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, таинственная гибель девушки-программиста в грузии