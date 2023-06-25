https://sputnik-georgia.ru/20230625/delo-o-gibeli-gruzinskoy-programmistki---zaderzhan-sledovatel-po-delu-278939263.html

Дело о гибели грузинской программистки – задержан следователь по делу

Дело о гибели грузинской программистки – задержан следователь по делу

Спустя почти три года после смерти Бачалиашвили, задержанный дал интервью одной из телекомпаний о некоторых обстоятельствах, связанных с расследованием факта... 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T22:12+0400

2023-06-25T22:12+0400

2023-06-25T21:29+0400

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генеральная прокуратура грузии

таинственная гибель девушки-программиста в грузии

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала бывшего следователя по громкому делу смерти программистки Тамар Бачалиашвили Серго Шубитидзе по обвинению в "Воспрепятствовании правосудию свидетелем путем дачи ложных показаний", сообщила пресс-служба ведомства. Спустя почти три года после гибели Бачалиашвили следователь заявил, что телефон девушки, который в свое время был главной уликой в деле, был не опечатан после изъятия и в нем не было ни одного личного сообщения начиная с 15 июля. В телефоне сохранились ее запросы в Интернете, которые следствие расценило как доказательство планируемого самоубийства. Все началось с того, что спустя почти три года после смерти Тамар Бачалиашвили 29 апреля 2023 года задержанный дал интервью одной из телекомпаний о некоторых обстоятельствах, связанных с расследованием факта смерти Тамар Бачалиашвили. В целях проверки информации, изложенной в ходе интервью, было незамедлительно начато расследование. На допросе в суде в качестве свидетеля обвиняемый повторил предоставленную телекомпании информацию, которая содержала много лжи и была направлена на то, чтобы ввести в заблуждение семью Тамар Бачалиашвили, общество, следственный орган и суд, говорится в заявлении прокуратуры.Смерть грузинской программистки – дело спустя три года получило новый оборот >>В ходе беседы, а также на допросе в суде обвиняемый заявил, что после обнаружения трупа Тамар Бачалиашвили он непосредственно приступил к расследованию дела. Следствием по делу установлено, что расследование по факту исчезновения Тамар Бачалиашвили было начато 19 июля 2020 года в районном отделении Департамента полиции Квемо Картли МВД Грузии. Подсудимый также заявил, что в день обнаружения трупа Тамар Бачалиашвили, около 16:00-16:30, до окончания осмотра места происшествия, к нему пришел следователь Элгуджа Апуашвили и принес телефон Тамар Бачалиашвили в незапечатанном виде. По словам обвиняемого, Элгуджа Апуашвили также дал ему печать и сказал, что он должен опечатать телефон Тамар Бачалиашвили. В ходе следственного действия эксперты-криминалисты изъяли из автомобиля Тамар Бачалиашвили вместе с другими предметами мобильный телефон. Согласно протоколу осмотра места происшествия, следователь Элгуджа Апуашвили в расследовании не участвовал. Смерть программистки в Грузии: свидетельница по делу задержана за подделку улик >>Кроме того, в ходе осмотра места происшествия велась видеофиксация процесса следственных действий, а также фотосъемка места происшествия. На видео четко видно, что следователь Элгуджа Апуашвили не участвует в осмотре места происшествия. В рамках расследования был допрошен эксперт, который 23 июля 2020 года взял образцы из мобильного телефона Тамар Бачалиашвили. Кроме того, в телеинтервью и во время дачи показаний в суде подсудимый пояснил, что по делу Тамар Бачалиашвили он беседовал с сотрудниками компании, в которой работала Тамар Бачалиашвили. Он заранее подготовил вопросы для свидетелей. По словам обвиняемого, он опросил 4-6 сотрудников компании. Откуда и для чего появились фальшивые кадры в деле о гибели Бачалиашвили?>>В целях проверки указанной информации из дела о гибели Тамар Бачалиашвили изъяты протоколы допросов сотрудников компании "Зег", согласно которым установлено, что ни один из них не был составлен обвиняемыми. Тем не менее, в рамках следствия были повторно допрошены все 45 сотрудников указанной компании, в результате которых еще раз было установлено, что ни с кем из них обвиняемые не контактировали.Соответственно, и в указанной части задержанный предоставил суду ложные сведения, говорится в заявлении прокуратуры. По ходатайству семьи Тамар Бачалиашвили 29 июля 2020 года, через 10 дней после начала следствия, уголовное дело было передано для расследования в Главное управление криминальной полиции МВД. После этого семья ходатайствовала о передаче дела в прокуратуру, что также было удовлетворено, и 17 августа 2020 года уголовное дело было передано в прокуратуру Тбилиси. Прокуратура Грузии раскрыла страшные детали самоубийства программистки и закрыла дело>>В ходе продолжающегося расследования уголовного дела о смерти Тамар Бачалиашвили в прокуратуре Грузии следователями прокуратуры проведено более 1 000 следственных/процессуальных действий, в том числе в качестве свидетелей допрошено более 600 человек, проведены десятки экспертиз. Были обработаны и проанализированы видеозаписи, в результате чего были определены маршруты передвижения Тамар Бачалиашвили, а также обработаны телефонные звонки. Вся информация, хранившаяся на телефоне и компьютере Тамар Бачалиашвили, была восстановлена и изучена. В рамках правовой помощи с помощью соответствующих ведомств Соединенных Штатов Америки была запрошена полная информация, касающаяся аккаунтов Тамар Бачалиашвили в социальных сетях. Дело о гибели грузинской программистки – глава МВД сомневается в показаниях следователя >>Что касается задержанного, то из примерно из 1 500 следственных и процессуальных действий, проведенных по уголовному делу, он допросил в качестве свидетеля медицинского эксперта и следователя, также заказал медицинское освидетельствование трупа Тамар Бачалиашвили, составил 11 протоколов взятия образцов, 2 протокола запроса информации, 4 протокола осмотра и 2 протокола изъятия. Других следственных действий по уголовному делу Тамар Бачалиашвили указанное лицо не проводило. В деле о смерти Тамар Бачалиашвили в разные периоды имели место факты фальсификации доказательств с целью ввести в заблуждение членов семьи и общественность. В отношении двух лиц возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств, говорится в информации прокуратуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии, таинственная гибель девушки-программиста в грузии