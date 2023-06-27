https://sputnik-georgia.ru/20230627/chitateli-sputnik-gruziya-otritsatelno-otsenivayut-pomilovanie-gvaramiya-278984065.html

Читатели Sputnik Грузия отрицательно оценивают помилование Гварамия

Читатели Sputnik Грузия отрицательно оценивают помилование Гварамия

Основатель оппозиционного канала "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T11:03+0400

2023-06-27T11:03+0400

2023-06-27T11:32+0400

грузия

новости

политика

ника гварамия

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0a/260420233_0:91:1280:812_1920x0_80_0_0_9431be686c65fc12b6638fa8a765efc2.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия (70,3%) отрицательно оценивают решение президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловать основателя и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия, считая, что глава государства пытается угодить Западу за счет интересов страны.Заявление о помиловании президент сделала 22 июня вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ".Согласно результатам опроса, проведенным на сайте, положительно оценивают режение президента 20,6% респондетов, считая, что это станет одной из предпосылок получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Безразличны к вопросу 8,7% участников опроса.Помилование Ники Гварамия усилило поляризацию – глава "Грузинской мечты">>В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" негативно оценили действия президента, заявив, что Саломе Зурабишвили следовала интересам сил, желающих углубить поляризацию в обществе.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Дело ГварамияПредставители части оппозиции не раз требовали освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым.Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором.Президент Грузии потеряла легитимность – НПО требует отставки Зурабишвили>>В ноябре 2022 года Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши.По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ника гварамия, саломе зурабишвили