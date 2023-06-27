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Читатели Sputnik Грузия отрицательно оценивают помилование Гварамия
Читатели Sputnik Грузия отрицательно оценивают помилование Гварамия
Основатель оппозиционного канала "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T11:03+0400
2023-06-27T11:32+0400
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ника гварамия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия (70,3%) отрицательно оценивают решение президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловать основателя и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия, считая, что глава государства пытается угодить Западу за счет интересов страны.Заявление о помиловании президент сделала 22 июня вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ".Согласно результатам опроса, проведенным на сайте, положительно оценивают режение президента 20,6% респондетов, считая, что это станет одной из предпосылок получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Безразличны к вопросу 8,7% участников опроса.Помилование Ники Гварамия усилило поляризацию – глава "Грузинской мечты"&gt;&gt;В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" негативно оценили действия президента, заявив, что Саломе Зурабишвили следовала интересам сил, желающих углубить поляризацию в обществе.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Дело ГварамияПредставители части оппозиции не раз требовали освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым.Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором.Президент Грузии потеряла легитимность – НПО требует отставки Зурабишвили&gt;&gt;В ноябре 2022 года Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши.По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, ника гварамия, саломе зурабишвили
грузия, новости, политика, ника гварамия, саломе зурабишвили

Читатели Sputnik Грузия отрицательно оценивают помилование Гварамия

11:03 27.06.2023 (обновлено: 11:32 27.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerНика Гварамия
Ника Гварамия - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Основатель оппозиционного канала "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия (70,3%) отрицательно оценивают решение президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловать основателя и гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия, считая, что глава государства пытается угодить Западу за счет интересов страны.
Заявление о помиловании президент сделала 22 июня вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ".
Согласно результатам опроса, проведенным на сайте, положительно оценивают режение президента 20,6% респондетов, считая, что это станет одной из предпосылок получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Безразличны к вопросу 8,7% участников опроса.
Помилование Ники Гварамия усилило поляризацию – глава "Грузинской мечты">>
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" негативно оценили действия президента, заявив, что Саломе Зурабишвили следовала интересам сил, желающих углубить поляризацию в обществе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.

Дело Гварамия

Представители части оппозиции не раз требовали освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым.
Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором.
Президент Грузии потеряла легитимность – НПО требует отставки Зурабишвили>>
В ноябре 2022 года Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши.
По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
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