https://sputnik-georgia.ru/20230627/chto-obsuzhdal-premer-gruzii-so-spetspredstavitelyami-zapada-po-sanktsiyam-279018535.html

Что обсуждал премьер Грузии со спецпредставителями Запада по санкциям?

Что обсуждал премьер Грузии со спецпредставителями Запада по санкциям?

В ходе встречи была подчеркнута эффективная работа соответствующих служб Грузии в целях предотвращения уклонения от санкций 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T20:27+0400

2023-06-27T20:27+0400

2023-06-27T20:27+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Постоянную координацию Грузии с Европейским союзом и международным сообществом в отношении финансовых санкций, введенных против России, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обсудил со спецпредставителями ЕС, США и Великобритании по вопросам санкций, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии. Премьер встретился с международным специальным представителем по вопросам реализации санкций Евросоюза Дэвидом О'Салливаном и представителями США и Великобритании по вопросам санкций послом Джеймсом О'Брайеном и Кумаром Айером. Гарибашвили приветствовал визит спецпредставителя ЕС в Грузию и подчеркнул его важность в свете того, что в ходе встреч, состоявшихся в Брюсселе, грузинская сторона неоднократно выражала стремление к тесному сотрудничеству с офисом спецпредставителя. Как Грузия соблюдает санкции: пояснение вице-премьера >>В ходе встречи была подчеркнута эффективная работа соответствующих служб Грузии в целях предотвращения уклонения от санкций и в этом направлении успешному сотрудничеству между Грузией и ЕС, а также США и Грузией. Также было отмечено, что предпринимаемые Грузией усилия положительно оцениваются международным сообществом, в том числе Госдепартаментом США. Разговоры об обходе антироссийских санкций направлены на очернение имиджа Грузии – депутат>>Внимание было акцентировано на твердой поддержке Грузией Украины в политическом и гуманитарном направлении. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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