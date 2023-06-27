https://sputnik-georgia.ru/20230627/legendarnaya-gruzinskaya-sportsmenka-primet-uchastie-v-svoey-desyatoy-olimpiade-279017219.html

Легендарная грузинская спортсменка примет участие в своей десятой Олимпиаде

Легендарная грузинская спортсменка примет участие в своей десятой Олимпиаде

Грузинская спортсменка является рекордсменом среди женщин по участию в Олимпийских играх 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T20:05+0400

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нино салуквадзе

олимпийские игры

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Олимпийская чемпионка Сеула (1988) в стрельбе из спортивного пистолета Нино Салуквадзе завоевала олимпийскую лицензию на Олимпийские игры в Париже (2024).На III Европейских играх, проходящих сейчас в Кракове, Салуквадзе заняла четвертое место в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров и тем самым квалифицировалась на Олимпиаду.Для Салуквадзе ОИ в Париже станут десятыми в карьере, и по этому показателю она является рекордсменом среди женщин.Салуквадзе чуть не объявили врагом народа после Игр в 2008 году >>Нино Салуквадзе – единственная грузинская спортсменка, завоевавшая олимпийские медали всех достоинств. В 1988 году на ОИ в Сеуле Салуквадзе выиграла золото в стрельбе из спортивного пистолета на дистанции 25 метров и там же стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров). На ОИ в Пекине (2008) грузинка завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета.Нино Салуквадзе за свою карьеру шесть раз становилась чемпионкой мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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