https://sputnik-georgia.ru/20230627/nechelovecheskogo-obrascheniya-s-saakashvili-ne-vyyavleno--chto-ustanovilo-sledstvie-279011236.html

Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия

Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия

Следствие предложило экс-президенту провести экспертизу по установлению отравления, но он отказался, заявил глава спецслужбы 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T17:36+0400

2023-06-27T17:36+0400

2023-06-27T19:06+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Специальная следственная служба на данном этапе не выявила фактов нечеловеческого обращения с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил журналистам глава службы Кока Кацитадзе. Уголовное дело по статье "Нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено после заявления адвокатов экс-президента, что его избили и унижали во время перевода из тюрьмы в городе Рустави в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси в ноябре 2021 года. Что касается возможного отравления, о чем говорят адвокаты и родные Саакашвили, то, по словам главы Специальной следственной службы, у ведомства до сих пор нет показаний экс-президента. "У нас по сей день нет ответа, желает ли он опроса. Мы предложили ему экспертизу по установлению отравления, но он отказался", – сказал Кацитадзе. Адвокаты Саакашвили пытались через суд добиться освобождения Саакашвили из заключения по состоянию здоровья. Эксперты, в том числе приглашенные защитой Саакашвили американские врачи, заявили на суде, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций.Причиной возникновения данных заболеваний многие приглашенные адвокатами Саакашвили эксперты назвали отравление тяжелыми металлами. Есть ли шанс возвращения Саакашвили в политику? – мнение политолога >>В конце 2022 года директор центра психо-реабилитации "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди", где Саакашвили находится с мая 2022 года, провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении. В ответ глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Минфина Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. "Саакашвили сам похоронил свою репутацию" – спикер парламента Грузии >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, специальная следственная служба, михаил саакашвили