https://sputnik-georgia.ru/20230622/saakashvili-sam-pokhoronil-svoyu-reputatsiyu--spiker-parlamenta-gruzii-278850523.html
"Саакашвили сам похоронил свою репутацию" – спикер парламента Грузии
"Саакашвили сам похоронил свою репутацию" – спикер парламента Грузии
Саакашвили заявил о намерении вернуться в грузинскую политику 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T16:46+0400
2023-06-22T16:46+0400
2023-06-22T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам похоронил свою репутацию после того, как заявил о своем возвращении в политику на фоне постоянных сообщений об ухудшении состояния здоровья, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в открытом письме. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. На своей странице в соцсети 16 июня он написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно. Разумеется, этот шаг поставил в неудобное положение тех политиков внутри Грузии и за ее пределами, которые били тревогу по поводу "жестокого обращения правительства с Саакашвили", отметил глава парламента.Правительство Грузии вовремя смогло отразить ложные обвинения о здоровье заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, считает спикер. Однако, несмотря на усилия правительства, сохранялось представление, особенно за границей, о неподобающем обращении с Саакашвили со стороны властей, заявил Папуашвили, отметив, что постепенно начал открываться занавес правды.Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>Первое крупное разоблачение произошло благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, когда были обнародованы контракты, подписанные семьей Саакашвили с юридической фирмой "Акерман" и компанией по связям с общественностью. Решение Европейского суда по правам человека в отношении здоровья Саакашвили стало очень четким и громким приговором для обвинений в адрес грузинского правительства, отметил спикер. Решение ЕСПЧ заставило замолчать многие радикальные голоса внутри страны и уменьшило неправильное восприятие насчет жестокого обращения с Саакашвили, отметил спикер парламента. Это победа нашей правды – премьер Грузии о решение ЕСПЧ по делу Саакашвили>>В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили и лоббистыСогласно материалам, обнародованным на сайте министерства юстиции США, большинство статей, опубликованных в международных СМИ о Саакашвили, являются частью лоббистской кампании. Статьи были подготовлены и распространены в международных СМИ компаниями Akerman LLP и GlobalPoint, с которыми ранее контракт оформила мать Саакашвили – Гиули Аласания. Среди документов, которыми лоббистская организация поделилась с Минюстом США, есть ответные заключения о состоянии здоровья Саакашвили тех врачей, которые были наняты лоббистской компанией Akerman LLP. Лоббистская кампания о состоянии здоровья Саакашвили направлена против Грузии – Каладзе>>Согласно ранее распространенной Минюстом США информацией, семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов более 917,1 тысячи долларов. Мать Саакашвили Гиули Аласания подписала контракт с Akerman LLP, чтобы она помогла в деле об освобождении из-под стражи ее сына. Делом Саакашвили с июля 2022 года занимался представитель компании Массимо Д'Анджело. Большую часть суммы, которую семья Саакашвили перечислила Akerman LLP, а именно 300 тысяч долларов, компания заплатила зарубежным экспертам. Согласно их медицинским заключениям, экс-президент страдает болезнями, которые являются основанием для его освобождения. Эксперты заявили на суде, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций. Саакашвили – заключенный Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента. Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять основанную им крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", так как является гражданином Украины. Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. "Шоу, маскарад и цирк" – премьер Грузии о поведении Саакашвили>>Нынешний председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее заявил, что роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной и не исключил, что он будет представлен на пост главы грузинского правительства. В правящей партии, комментируя заявление Хабеишвили, сказали, что несерьезно относиться к возможному премьерству экс-президента Грузии. Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, шалва папуашвили, еспч, европейский суд по правам человека, сша
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, шалва папуашвили, еспч, европейский суд по правам человека, сша
"Саакашвили сам похоронил свою репутацию" – спикер парламента Грузии
Саакашвили заявил о намерении вернуться в грузинскую политику
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам похоронил свою репутацию после того, как заявил о своем возвращении в политику на фоне постоянных сообщений об ухудшении состояния здоровья, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в открытом письме.
Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. На своей странице в соцсети 16 июня он написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно.
"Саакашвили сам похоронил свою репутацию, когда неожиданно заявил о своей готовности к активной политической деятельности и призвал силы радикальной оппозиции "объединиться" для избавления от легитимного правительства Грузии", – написал Папуашвили.
Разумеется, этот шаг поставил в неудобное положение тех политиков внутри Грузии и за ее пределами, которые били тревогу по поводу "жестокого обращения правительства с Саакашвили", отметил глава парламента.
Правительство Грузии вовремя смогло отразить ложные обвинения о здоровье заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, считает спикер.
"Правительство своевременно отразило все обвинения. Были представлены доказательства о реальном состоянии здоровья Саакашвили, а также о постоянных попытках причинить себе вред, которые Саакашвили выдавал за нанесение ему вреда со стороны властей", – заявил Папуашвили.
Однако, несмотря на усилия правительства, сохранялось представление, особенно за границей, о неподобающем обращении с Саакашвили со стороны властей, заявил Папуашвили, отметив, что постепенно начал открываться занавес правды.
Первое крупное разоблачение произошло благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, когда были обнародованы контракты, подписанные семьей Саакашвили с юридической фирмой "Акерман" и компанией по связям с общественностью.
"От имени Саакашвили его освобождение лоббировали во всем мире. Сумма, уплаченная за это дело, была колоссальной для грузинской политики – почти 1,5 миллиона долларов США. Эти контракты выявили масштабы лоббирования и координации усилий по освобождению Саакашвили из законного заключения", – написал Шалва Папуашвили.
Решение Европейского суда по правам человека в отношении здоровья Саакашвили стало очень четким и громким приговором для обвинений в адрес грузинского правительства, отметил спикер.
"Совсем недавно Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге отклонил ходатайство Саакашвили о его переводе на лечение за границу (или в другое учреждение). Это решение стало очень четким и решительным вердиктом против обвинений в жестоком обращении со стороны правительства Грузии", – заявил Папуашвили.
Решение ЕСПЧ заставило замолчать многие радикальные голоса внутри страны и уменьшило неправильное восприятие насчет жестокого обращения с Саакашвили, отметил спикер парламента.
В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.
Саакашвили и лоббисты
Согласно материалам, обнародованным на сайте министерства юстиции США, большинство статей, опубликованных в международных СМИ о Саакашвили, являются частью лоббистской кампании. Статьи были подготовлены и распространены в международных СМИ компаниями Akerman LLP и GlobalPoint, с которыми ранее контракт оформила мать Саакашвили – Гиули Аласания.
Среди документов, которыми лоббистская организация поделилась с Минюстом США, есть ответные заключения о состоянии здоровья Саакашвили тех врачей, которые были наняты лоббистской компанией Akerman LLP.
Согласно ранее распространенной Минюстом США информацией, семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов более 917,1 тысячи долларов. Мать Саакашвили Гиули Аласания подписала контракт с Akerman LLP, чтобы она помогла в деле об освобождении из-под стражи ее сына.
Делом Саакашвили с июля 2022 года занимался представитель компании Массимо Д'Анджело.
Большую часть суммы, которую семья Саакашвили перечислила Akerman LLP, а именно 300 тысяч долларов, компания заплатила зарубежным экспертам. Согласно их медицинским заключениям, экс-президент страдает болезнями, которые являются основанием для его освобождения.
Эксперты заявили на суде, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций.
Саакашвили – заключенный
Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента.
Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять основанную им крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", так как является гражданином Украины.
Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной.
Нынешний председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее заявил, что роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной и не исключил, что он будет представлен на пост главы грузинского правительства.
В правящей партии, комментируя заявление Хабеишвили, сказали, что несерьезно относиться к возможному премьерству экс-президента Грузии.
Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".