https://sputnik-georgia.ru/20230622/saakashvili-sam-pokhoronil-svoyu-reputatsiyu--spiker-parlamenta-gruzii-278850523.html

"Саакашвили сам похоронил свою репутацию" – спикер парламента Грузии

"Саакашвили сам похоронил свою репутацию" – спикер парламента Грузии

Саакашвили заявил о намерении вернуться в грузинскую политику 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T16:46+0400

2023-06-22T16:46+0400

2023-06-22T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам похоронил свою репутацию после того, как заявил о своем возвращении в политику на фоне постоянных сообщений об ухудшении состояния здоровья, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в открытом письме. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. На своей странице в соцсети 16 июня он написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно. Разумеется, этот шаг поставил в неудобное положение тех политиков внутри Грузии и за ее пределами, которые били тревогу по поводу "жестокого обращения правительства с Саакашвили", отметил глава парламента.Правительство Грузии вовремя смогло отразить ложные обвинения о здоровье заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, считает спикер. Однако, несмотря на усилия правительства, сохранялось представление, особенно за границей, о неподобающем обращении с Саакашвили со стороны властей, заявил Папуашвили, отметив, что постепенно начал открываться занавес правды.Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>Первое крупное разоблачение произошло благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, когда были обнародованы контракты, подписанные семьей Саакашвили с юридической фирмой "Акерман" и компанией по связям с общественностью. Решение Европейского суда по правам человека в отношении здоровья Саакашвили стало очень четким и громким приговором для обвинений в адрес грузинского правительства, отметил спикер. Решение ЕСПЧ заставило замолчать многие радикальные голоса внутри страны и уменьшило неправильное восприятие насчет жестокого обращения с Саакашвили, отметил спикер парламента. Это победа нашей правды – премьер Грузии о решение ЕСПЧ по делу Саакашвили>>В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили и лоббистыСогласно материалам, обнародованным на сайте министерства юстиции США, большинство статей, опубликованных в международных СМИ о Саакашвили, являются частью лоббистской кампании. Статьи были подготовлены и распространены в международных СМИ компаниями Akerman LLP и GlobalPoint, с которыми ранее контракт оформила мать Саакашвили – Гиули Аласания. Среди документов, которыми лоббистская организация поделилась с Минюстом США, есть ответные заключения о состоянии здоровья Саакашвили тех врачей, которые были наняты лоббистской компанией Akerman LLP. Лоббистская кампания о состоянии здоровья Саакашвили направлена против Грузии – Каладзе>>Согласно ранее распространенной Минюстом США информацией, семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов более 917,1 тысячи долларов. Мать Саакашвили Гиули Аласания подписала контракт с Akerman LLP, чтобы она помогла в деле об освобождении из-под стражи ее сына. Делом Саакашвили с июля 2022 года занимался представитель компании Массимо Д'Анджело. Большую часть суммы, которую семья Саакашвили перечислила Akerman LLP, а именно 300 тысяч долларов, компания заплатила зарубежным экспертам. Согласно их медицинским заключениям, экс-президент страдает болезнями, которые являются основанием для его освобождения. Эксперты заявили на суде, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций. Саакашвили – заключенный Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента. Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять основанную им крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", так как является гражданином Украины. Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. "Шоу, маскарад и цирк" – премьер Грузии о поведении Саакашвили>>Нынешний председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее заявил, что роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной и не исключил, что он будет представлен на пост главы грузинского правительства. В правящей партии, комментируя заявление Хабеишвили, сказали, что несерьезно относиться к возможному премьерству экс-президента Грузии. Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, шалва папуашвили, еспч, европейский суд по правам человека, сша