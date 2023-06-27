https://sputnik-georgia.ru/20230627/posolstvo-es-v-gruzii-nazvalo-vazhnoe-uslovie-dlya-vstupleniya-strany-v-evrosoyuz-279018762.html
Посольство ЕС в Грузии назвало важное условие для вступления страны в Евросоюз
Посольство ЕС в Грузии назвало важное условие для вступления страны в Евросоюз
В 2014 году 27 июля Евросоюз и Грузия подписали Cоглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне... 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T20:46+0400
2023-06-27T20:46+0400
2023-06-27T20:46+0400
политика
грузия
новости
еврокомиссия
грузия - евросоюз
соглашение об ассоциации грузия-ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23716/46/237164683_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_09eb672642b951a290968a13e88066a3.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Выполнение реформ в рамках Соглашения об ассоциации является важным шагом для того, чтобы Грузия стала полноправным членом европейской семьи, говорится в сообщении представительства ЕС в Грузии. В 2014 году 27 июля Евросоюз и Грузия подписали Cоглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Согласно cоглашению Грузия должна осуществить ряд реформ в направлении сближения с ЕС. Сразу после подписания Совет ассоциации Грузия – ЕС утвердил повестку дня ассоциации, которая стала своеобразным путеводителем для последующих реформ в Грузии. Ежегодно ЕС публикует "Отчет о выполнении ассоциации". Во всех документах европейские структуры позитивно оценивают прогресс в Грузии, достигнутый на пути интеграции в ЕС. Отношения Грузии и Евросоюза Отношения Грузии и ЕС начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В рамках программы в июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Грузия ждет от Евросоюза справедливого решения – вице-премьер >>С 28 марта 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Уже 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в Евросоюз. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Президент Грузии изменила риторику – вице-премьер о речи Зурабишвили в ЕП >>В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23716/46/237164683_124:0:1876:1314_1920x0_80_0_0_1eb027aaf2bc78bfab31a5831e295f74.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, еврокомиссия, грузия - евросоюз, соглашение об ассоциации грузия-ес
политика, грузия, новости, еврокомиссия, грузия - евросоюз, соглашение об ассоциации грузия-ес
Посольство ЕС в Грузии назвало важное условие для вступления страны в Евросоюз
В 2014 году 27 июля Евросоюз и Грузия подписали Cоглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Выполнение реформ в рамках Соглашения об ассоциации является важным шагом для того, чтобы Грузия стала полноправным членом европейской семьи, говорится в сообщении представительства ЕС в Грузии.
В 2014 году 27 июля Евросоюз и Грузия подписали Cоглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Согласно cоглашению Грузия должна осуществить ряд реформ в направлении сближения с ЕС.
"Соглашение об ассоциации является этапом, который укрепляет связь между партнерами. Реформы, основанные на упомянутом соглашении, являются важным шагом для того, чтобы Грузия стала полноправным членом европейской семьи", – говорится в заявлении представительства.
Сразу после подписания Совет ассоциации Грузия – ЕС утвердил повестку дня ассоциации, которая стала своеобразным путеводителем для последующих реформ в Грузии.
Ежегодно ЕС публикует "Отчет о выполнении ассоциации". Во всех документах европейские структуры позитивно оценивают прогресс в Грузии, достигнутый на пути интеграции в ЕС.
Отношения Грузии и Евросоюза
Отношения Грузии и ЕС начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
В рамках программы в июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
С 28 марта 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.
Уже 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в Евросоюз.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.