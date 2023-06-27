https://sputnik-georgia.ru/20230627/posolstvo-es-v-gruzii-nazvalo-vazhnoe-uslovie-dlya-vstupleniya-strany-v-evrosoyuz-279018762.html

Посольство ЕС в Грузии назвало важное условие для вступления страны в Евросоюз

Посольство ЕС в Грузии назвало важное условие для вступления страны в Евросоюз

В 2014 году 27 июля Евросоюз и Грузия подписали Cоглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне... 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T20:46+0400

2023-06-27T20:46+0400

2023-06-27T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Выполнение реформ в рамках Соглашения об ассоциации является важным шагом для того, чтобы Грузия стала полноправным членом европейской семьи, говорится в сообщении представительства ЕС в Грузии. В 2014 году 27 июля Евросоюз и Грузия подписали Cоглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Согласно cоглашению Грузия должна осуществить ряд реформ в направлении сближения с ЕС. Сразу после подписания Совет ассоциации Грузия – ЕС утвердил повестку дня ассоциации, которая стала своеобразным путеводителем для последующих реформ в Грузии. Ежегодно ЕС публикует "Отчет о выполнении ассоциации". Во всех документах европейские структуры позитивно оценивают прогресс в Грузии, достигнутый на пути интеграции в ЕС. Отношения Грузии и Евросоюза Отношения Грузии и ЕС начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В рамках программы в июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Грузия ждет от Евросоюза справедливого решения – вице-премьер >>С 28 марта 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Уже 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в Евросоюз. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Президент Грузии изменила риторику – вице-премьер о речи Зурабишвили в ЕП >>В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, еврокомиссия, грузия - евросоюз, соглашение об ассоциации грузия-ес