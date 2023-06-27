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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T07:01+0400

2023-06-27T07:01+0400

2023-06-27T07:48+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,14% и составила 90,14 доллара с доходностью 6,64%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart. Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 98,29 пункта с доходностью 8,68%, за неделю цена повысилась на 0,12%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,34% и составила 85,98 пункта, доходность составила 7,42%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 0,84% и составила 29,65 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 261 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 29,55-31,4 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 1,74% и составила 8,45 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 265 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 8,21-8,49 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю понизилась на 0,4% и составила 25,15 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 149 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 24,85-25,85 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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