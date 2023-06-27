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Цифровая трансформация Грузии – Форум новых технологий открылся в Тбилиси

Цифровая трансформация Грузии – Форум новых технологий открылся в Тбилиси

Приоритетом правительства Грузии является смещение большего акцента на развитие цифровой экосистемы в регионах, заявил замминистра 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T21:52+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Инклюзивная цифровая трансформация дает возможность использовать потенциал грузинской инновационной экосистемы, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили, выступая с приветственной речью на официальном открытии Форума цифровой трансформации Грузии. Мероприятие продлится в столице Грузии в течении четырех дней. По его словам, экосистема должна быть открытой, чтобы содействовать сотрудничеству, обмену знаниями и идеями между различными заинтересованными сторонами. Надареишвили отметил, что приоритетом правительства Грузии является смещение большего акцента на развитие цифровой экосистемы в регионах, чтобы больше людей могли пользоваться государственными цифровыми услугами. Среди них регистрация земли на основе технологии блокчейн, удаленные услуги, связанные с бизнесом, электронные налоговые процедуры и другие. Грузия как цифровой хаб: планы Минэкономики >>"Мы создаем среду для стартапов будущего и готовим людей с навыками и знаниями, необходимыми в цифровую эпоху, полную вызовов и возможностей. Для этого мы больше ориентируемся на подготовку большего количества специалистов по профессиям будущего", – сказал Ираклий Надареишвили. По словам замминистра, около 250 стартапов, финансируемых по грантовым программам Агентства инноваций и технологий, привлекли более 300 млн частных инвестиций. В Грузии появился первый цифровой банк >>Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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