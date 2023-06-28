https://sputnik-georgia.ru/20230628/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-vyrosli-v-mae-279026228.html

Активы банковского сектора Грузии выросли в мае

Активы банковского сектора Грузии выросли в мае

На конец мая в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T09:01+0400

2023-06-28T09:01+0400

2023-06-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. В мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 1,55 миллиарда лари, или 2,3%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец мая 2023 года объем активов банковского сектора составил 67,8 миллиарда лари (25,8 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,4 миллиарда лари.На конец мая в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем депозитов в банках повысилсяСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 июня 2023 года составил 45,48 миллиарда лари, что на 2,39 миллиарда лари, или на 5,54%, больше, чем на начало мая.Согласно отчету, в мае по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 640,93 миллиона лари, или 3,72%, а вклады до востребования – на 1,75 миллиарда лари, или 6,76%.Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 2% – данные статистики >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июня текущего года составил 49,52%, что на 0,82 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 мая.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в мае составила 8,22%, в том числе 11% – по депозитам в национальной валюте, 1,26% – по депозитам в иностранной валюте.Объем кредитов выросПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в мае 2023 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 959,72 миллиона лари, или на 2,14%, и на 1 июня текущего года составил 45,73 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 286,06 миллиона лари, или 1,14%, а объем кредитов в иностранной валюте – на 673,66 миллиона лари, или на 3,41%.Международные резервы Нацбанка Грузии снизились за май >>По данным Нацбанка, на конец мая 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,36 миллиарда лари, что на 0,1% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,45 миллиарда лари, что на 3,19% больше, чем в предыдущем месяце.За май 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 2,18%, или 525,43 миллиона лари, и на 1 июня текущего года составил 24,68 миллиарда лари.По состоянию на 1 июня текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,34%, что на 0,55 процентного пункта меньше, чем на 1 мая 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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