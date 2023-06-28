https://sputnik-georgia.ru/20230628/eto-spekulyatsiya---kobakhidze-otvetil-na-obvineniya-oppozitsii-posle-zayavleniya-glavy-fts-rossii-279068740.html
Это спекуляция – Кобахидзе ответил на обвинения оппозиции после заявления главы ФТС России
Это спекуляция – Кобахидзе ответил на обвинения оппозиции после заявления главы ФТС России
Глава Федеральной таможенной службы России заявил, что "Верхний Ларс" – это неотъемлемая часть коридора "Север-Юг" и сейчас там осуществляется прорыв... 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T20:35+0400
2023-06-28T20:35+0400
2023-06-28T20:50+0400
грузия
политика
новости
европа
единое национальное движение
ираклий кобахидзе
сша
россия
грузино-российские отношения
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/14/278754250_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d3ce28397ae847dde91b12f989dc7fd9.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Заявления оппонентов о том, что при помощи Грузии Россия обходит международные санкции, являются спекуляцией, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Часть грузинской оппозиции на фоне визита международных спецпредставителей по санкциям в Грузию обвинила власти в несоблюдении международных санкций в отношении России. Поводом послужило заявление главы Федеральной таможенной службы РФ Руслана Давыдова, который назвал увеличение пропускной способности ТПП "Верхний Ларс" прорывом экономической блокады стран Европы в отношении России. По его словам, можно припомнить тысячу случаев спекуляций и лжи, которую распространяли как представители грузинской "радикальной оппозиции", так и украинские власти о нарушении международных санкций. Государственные органы делают все необходимое для того, чтобы Грузию не использовали для обхода международных санкций, и в дальнейшем необходима бдительность и координация, добавил он. "Верхний Ларс" установил рекорд после запуска новых полос – ФТС России>>Как заявила депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава, визиты в Грузию международных спецпредставителей по санкциям связаны с тем, что страна помогает России обходить международные санкции.Как заявил глава офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен на пресс-конференции в Тбилиси, главной целью визита спецпредставителей по санкциям в Грузию является продолжение сотрудничества с представителями власти, особенно с теми, кто отвечает за предотвращение обхода введенных против России ограничений.Спецпредставитель США по санкциям рассказал о целях визита в Грузию>>Что касается заявления главы ФТС России, сделанного 21 июня 2023 года, то он отметил, что пункт пропуска на российско-грузинской границе "Верхний Ларс" – это неотъемлемая часть коридора "Север-Юг", и стратегическая задача правительства России развивать этот коридор, по которому страна может пропустить 15 млн тонн грузов.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/14/278754250_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_bc89d6ceffce7e00a10c0e331236d8fa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, европа, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, сша, россия, грузино-российские отношения, антироссийские санкции
грузия, политика, новости, европа, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, сша, россия, грузино-российские отношения, антироссийские санкции
Это спекуляция – Кобахидзе ответил на обвинения оппозиции после заявления главы ФТС России
20:35 28.06.2023 (обновлено: 20:50 28.06.2023)
Глава Федеральной таможенной службы России заявил, что "Верхний Ларс" – это неотъемлемая часть коридора "Север-Юг" и сейчас там осуществляется прорыв экономической блокады, которую РФ устроили страны Европы
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Заявления оппонентов о том, что при помощи Грузии Россия обходит международные санкции, являются спекуляцией, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Часть грузинской оппозиции на фоне визита международных спецпредставителей по санкциям в Грузию обвинила власти в несоблюдении международных санкций в отношении России. Поводом послужило заявление главы Федеральной таможенной службы РФ Руслана Давыдова, который назвал увеличение пропускной способности ТПП "Верхний Ларс" прорывом экономической блокады стран Европы в отношении России.
"Наши оппоненты на всем пытаются спекулировать, на самом деле наши государственные структуры пресекли десятки случаев обхода санкций, и эти факты знакомы нашим партнерам. Продолжается работа, риски, само собой, всегда существуют", – заявил Кобахидзе.
По его словам, можно припомнить тысячу случаев спекуляций и лжи, которую распространяли как представители грузинской "радикальной оппозиции", так и украинские власти о нарушении международных санкций.
"Вы помните тысячи спекуляций и лжи, которую распространяли представители нашей внутренней радикальной оппозиции и представители украинской власти, другие люди. Хотя каждый раз фактами было подтверждено, что это была пустая ложь и спекуляция", – заявил Кобахидзе.
Государственные органы делают все необходимое для того, чтобы Грузию не использовали для обхода международных санкций, и в дальнейшем необходима бдительность и координация, добавил он.
Как заявила депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава, визиты в Грузию международных спецпредставителей по санкциям связаны с тем, что страна помогает России обходить международные санкции.
"Руководитель таможенной службы России открыто говорит и подтверждает, что пропускной пункт "Ларс" используется для того, чтобы прорвать западное эмбарго, и естественно, что это вызывает серьезную озабоченность наших западных партнеров, и поэтому мы видим визиты столь высокого уровня", – заявила Бокучава.
Как заявил глава офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен на пресс-конференции в Тбилиси, главной целью визита спецпредставителей по санкциям в Грузию является продолжение сотрудничества с представителями власти, особенно с теми, кто отвечает за предотвращение обхода введенных против России ограничений.
Что касается заявления главы ФТС России, сделанного 21 июня 2023 года, то он отметил, что пункт пропуска на российско-грузинской границе "Верхний Ларс" – это неотъемлемая часть коридора "Север-Юг", и стратегическая задача правительства России развивать этот коридор, по которому страна может пропустить 15 млн тонн грузов.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.