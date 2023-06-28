https://sputnik-georgia.ru/20230628/spetspredstavitel-ssha-po-sanktsiyam-rasskazal-o-tselyakh-vizita-v-gruziyu-279065089.html

Спецпредставитель США по санкциям рассказал о целях визита в Грузию

Спецпредставитель США по санкциям рассказал о целях визита в Грузию

В Тбилиси находятся спецпредставители ЕС, США и Великобритании по санкциям 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T18:36+0400

2023-06-28T18:36+0400

2023-06-28T19:30+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Главной целью визита спецпредставителей по санкциям в Грузию является продолжение сотрудничества с представителями власти, особенно с теми, кто отвечает за предотвращение обхода введенных против России ограничений, сказал глава Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен на пресс-конференции в Тбилиси. В состав делегации также входят спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан и генеральный директор по экономике, науке и технологиям Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Кумар Айер.При этом он отметил, что Запад намерен продолжить торговые отношения с Россией. "Мы не намерены прекращать торговлю всех типов и товарооборот. Мы не вводим санкции против российских продуктов, удобрений или же товаров широкого использования. Не вводим санкции для того, чтобы товары дошли до широкого рынка", – сказал О’Брайен.По его словам, на встречах в Тбилиси было "очень хорошее обсуждение и дискуссия". Это, как отметил представитель Госдепа США, является частью очень тесного сотрудничества между странами. Международные представители ознакомились с соблюдением санкций Нацбанком Грузии>>За два дня, 27-28 июня, спецпредставители по санкциям провели встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром финансов Лашей Хуцишвили, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили и руководством других госструктур. Спецпредставители по санкциям также встретились с представителями местного и международного бизнеса и гражданского общества, а также с партнерами по "Большой семерке" G7. На встречах была отмечена координированная работа Грузии с Евросоюзом и международным сообществом по санкциям, сообщила пресс-служба правительства по итогам встречи премьер-министра Грузии с делегацией. В свою очередь министр финансов поблагодарил партнеров за тесное сотрудничество и за оказание технической помощи для должного администрирования международных санкций.Что обсуждал премьер Грузии со спецпредставителями Запада по санкциям?>>Министр рассказал гостям о мерах, которые принимает служба доходов Минфина в направлении экспорта, реэкспорта и транзита, а также поблагодарил гостей за позитивную оценку проделанной Грузией работы, сказано в пресс-релизе министерства. С результатами мониторинга соблюдения в финансовом секторе Грузии санкций ознакомили зарубежную делегацию представители Нацбанка страны. Было отмечено, что Нацбанк ведет мониторинг с первых дней конфликта на Украине.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически подчеркивают, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Высшее руководство страны называет обвинения части оппозиции в том, что Грузия помогает России в обходе санкций, безосновательными, так как нет никаких доказательств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, сша, великобритания, евросоюз, ираклий гарибашвили, леван давиташвили