Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230628/politsiya-predyavila-obvinenie-zhenschine-v-ubiystve-sobstvennoy-materi-v-kakheti-279061507.html
Полиция предъявила обвинение женщине в убийстве собственной матери в Кахети
Полиция предъявила обвинение женщине в убийстве собственной матери в Кахети
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T17:10+0400
2023-06-28T17:20+0400
происшествия
грузия
сагареджо
кахети
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324234_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_75b1d772a73687e7451148cfb3ad566c.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Полицейские по горячим следам задержали по обвинению в умышленном убийстве женщину в районе Сагареджо (регион Кахети), говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что 46-летняя обвиняемая на почве взаимного конфликта холодным оружием нанесла смертельные ранения своей 77-летней матери. В результате проведенных следственных действий правоохранители изъяли орудие преступления, нож, в качестве улики. Забила до смерти топором: грузинку в Турции судят за убийство мужа &gt;&gt;&gt;Расследование ведется по факту "Умышленное убийство члена семьи". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.Ранее очевидцы сообщили телеканалу "Рустави 2", что мать и дочь часто конфликтовали и до инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;&gt;
сагареджо
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324234_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_c248a7ebbd0d2e194dd98ed50e126518.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, сагареджо, кахети, преступность в грузии
происшествия, грузия, сагареджо, кахети, преступность в грузии

Полиция предъявила обвинение женщине в убийстве собственной матери в Кахети

17:10 28.06.2023 (обновлено: 17:20 28.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerРуки в наручниках
Руки в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 28.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Полицейские по горячим следам задержали по обвинению в умышленном убийстве женщину в районе Сагареджо (регион Кахети), говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что 46-летняя обвиняемая на почве взаимного конфликта холодным оружием нанесла смертельные ранения своей 77-летней матери.
В результате проведенных следственных действий правоохранители изъяли орудие преступления, нож, в качестве улики.
Забила до смерти топором: грузинку в Турции судят за убийство мужа >>>
Расследование ведется по факту "Умышленное убийство члена семьи". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
Ранее очевидцы сообщили телеканалу "Рустави 2", что мать и дочь часто конфликтовали и до инцидента.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0