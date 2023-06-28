https://sputnik-georgia.ru/20230628/politsiya-predyavila-obvinenie-zhenschine-v-ubiystve-sobstvennoy-materi-v-kakheti-279061507.html

Полиция предъявила обвинение женщине в убийстве собственной матери в Кахети

Полиция предъявила обвинение женщине в убийстве собственной матери в Кахети

Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T17:10+0400

2023-06-28T17:10+0400

2023-06-28T17:20+0400

происшествия

грузия

сагареджо

кахети

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Полицейские по горячим следам задержали по обвинению в умышленном убийстве женщину в районе Сагареджо (регион Кахети), говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что 46-летняя обвиняемая на почве взаимного конфликта холодным оружием нанесла смертельные ранения своей 77-летней матери. В результате проведенных следственных действий правоохранители изъяли орудие преступления, нож, в качестве улики. Забила до смерти топором: грузинку в Турции судят за убийство мужа >>>Расследование ведется по факту "Умышленное убийство члена семьи". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.Ранее очевидцы сообщили телеканалу "Рустави 2", что мать и дочь часто конфликтовали и до инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

сагареджо

кахети

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происшествия, грузия, сагареджо, кахети, преступность в грузии