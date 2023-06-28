https://sputnik-georgia.ru/20230628/politsiya-predyavila-obvinenie-zhenschine-v-ubiystve-sobstvennoy-materi-v-kakheti-279061507.html
Полиция предъявила обвинение женщине в убийстве собственной матери в Кахети
Полиция предъявила обвинение женщине в убийстве собственной матери в Кахети
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T17:10+0400
2023-06-28T17:10+0400
2023-06-28T17:20+0400
происшествия
грузия
сагареджо
кахети
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324234_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_75b1d772a73687e7451148cfb3ad566c.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Полицейские по горячим следам задержали по обвинению в умышленном убийстве женщину в районе Сагареджо (регион Кахети), говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что 46-летняя обвиняемая на почве взаимного конфликта холодным оружием нанесла смертельные ранения своей 77-летней матери. В результате проведенных следственных действий правоохранители изъяли орудие преступления, нож, в качестве улики. Забила до смерти топором: грузинку в Турции судят за убийство мужа >>>Расследование ведется по факту "Умышленное убийство члена семьи". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.Ранее очевидцы сообщили телеканалу "Рустави 2", что мать и дочь часто конфликтовали и до инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>
сагареджо
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324234_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_c248a7ebbd0d2e194dd98ed50e126518.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, сагареджо, кахети, преступность в грузии
происшествия, грузия, сагареджо, кахети, преступность в грузии
Полиция предъявила обвинение женщине в убийстве собственной матери в Кахети
17:10 28.06.2023 (обновлено: 17:20 28.06.2023)
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Полицейские по горячим следам задержали по обвинению в умышленном убийстве женщину в районе Сагареджо (регион Кахети), говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило
, что 46-летняя обвиняемая на почве взаимного конфликта холодным оружием нанесла смертельные ранения своей 77-летней матери.
В результате проведенных следственных действий правоохранители изъяли орудие преступления, нож, в качестве улики.
Расследование ведется по факту "Умышленное убийство члена семьи". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
Ранее очевидцы сообщили
телеканалу "Рустави 2", что мать и дочь часто конфликтовали и до инцидента.