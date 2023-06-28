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Пяти предприятиям в Рустави приостановили право на деятельность

Пяти предприятиям в Рустави приостановили право на деятельность

Департамент выявил нарушения, связанные с загрязнением окружающей среды 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T15:16+0400

2023-06-28T15:16+0400

2023-06-28T15:16+0400

отар шамугия

рустави

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загрязнение воздуха

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Департамент по надзору за окружающей средой Грузии временно приостановил пяти предприятиям города Рустави (регион Квемо Картли) право на деятельность, сообщает Business-partner. Главная цель департамента не штрафование предприятий, а обеспечение чистой и здоровой средой граждан и сотрудников этих объектов, отмечают в ведомстве. Всего в 2020-2022 годах сотрудники департамента осуществили 165 проверок в 108 объектах страны. В частности, департамент выявил в некоторых предприятиях нарушения, связанные с загрязнением окружающей среды: 27 объектов получили 35 административных писем. Их обязали за определенное время выполнить и исправить конкретные погрешности. Специалист назвала самые опасные для здоровья профессии в Грузии >>>В отношении 18 предприятий составили 22 протокола административного правонарушения по поводу невыполнения обязанности самомониторинга. Как отметили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства, в будущем планируется проводить в год по меньшей мере 200 таких проверок. Ранее глава ведомства Отар Шамугия заявил, что главными источниками загрязнения воздуха в Грузии являются автотранспорт и крупные предприятия в промышленных зонах. Министр отметил, что в целом существует около 50 предприятий и в министерстве надеются, что до конца года большая их часть будет предоставлять информацию о мониторинге выбросов. Названо самое загрязненное место Тбилиси >>> Парламент Грузии рассматривает законопроект о промышленных инвестициях: он войдет в силу в течение ближайших лет и обяжет предприятия внедрять самые современные стандарты для того, чтобы загрязнение воздуха было доведено до минимума. В Грузии за выбросы вредных веществ в воздухе штрафы колеблются от пяти тысяч лари (более 1,9 тысячи долларов) до 45 тысяч лари (более 17,2 тысячи долларов). В том случае, если распыление вредных веществ в воздухе превышает допустимую норму в пять раз, штраф составляет пять тысяч лари, в десять раз – 15 тысяч лари (более 5,7 тысячи долларов), а если более десяти раз – 45 тысяч лари. В случае повторного нарушения закона, штрафные санкции увеличиваются. Также компании, деятельность которых может вызвать загрязнение воздуха, обязаны вести самомониторинг в беспрерывном режиме. В случае, если компании не будут вести самомониторинг, на первом этапе размер штрафных санкции составляет 10 тысяч лари (более 3,8 тысячи долларов).В случае повторения – 20 тысяч лари (7,6 тысячи долларов), а если за год будет зафиксировано третье нарушение, то штрафная санкция составит 40 тысяч лари (более 15,3 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>>

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отар шамугия , рустави, квемо картли, новости, грузия, экология в грузии, экология, загрязнение воздуха