https://sputnik-georgia.ru/20230628/smi-pytayutsya-vozlozhit-otvetstvennost-za-fakty-izbieniya-na-patriarkhiyu-gruzii---protoierey-279066050.html
СМИ пытаются возложить ответственность за факты избиения на Патриархию Грузии – протоиерей
СМИ пытаются возложить ответственность за факты избиения на Патриархию Грузии – протоиерей
С каждым годом растет количество негативных и критических материалов о православной церкви и Патриархии, сообщил протоиерей Андриа Джагмаидзе 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T19:17+0400
2023-06-28T19:17+0400
2023-06-28T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Некоторые журналисты пытаются возложить ответственность за недавние инциденты с насилием на Патриархию Грузии, и кажется, что провокации планируются заранее, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе. На совладельца оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе накануне было совершено нападение в Тбилиси. Позже житель столицы в Сети признался, что это он избил Мшвилдадзе в том числе из-за оскорбительных заявлений в адрес церкви и Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. Он задержан полицией. Аналогичный случай произошел в начале месяца и с лидером оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зурой Джапаридзе. На фоне агрессивной кампании, развернутой против духовенства, в Патриархии прекрасно понимают, какое большое терпение нужно проявить, чтобы не ответить агрессией оскорбляющим и реально подумать о том, как побороть этот отрицательный заряд, отметил он.Как не обнаружить подобных шагов со стороны Патриархии, так и не обнаружить в некоторых СМИ шагов, направленных на примирение общественности, считает протоиерей. Нападение на совладельца оппозиционного ТВ в Грузии – реакция и последствия>>Исходя из этих действий и отношения, легко можно понять, кто является причиной растущей конфронтации, раздоров и оскорбления в обществе, отметил он. Насилие – это нехристианский поступок, а призвание церкви – это именно проповедь любви к ближнему, напомнил протоиерей.Для наглядности Патриархия привела примеры негативных и критических материалов о православной церкви и Патриархии за последние десять лет (годы и количество): 2012 г. – 78; 2013 г. – 136; 2014 г. – 146; 2015 г. – 143; 2016 – 91; 2017 г. – 295; 2018 г. – 387; 2019 – 1109; 2020 г. – 866; 2021 – 1038; 2022 г. – 286. Всего: 4557. В свою очередь лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зура Джапаридзе, который недавно стал жертвой нападения из-за своих негативных заявлений в адрес церкви, написал в Сети, что Патриархия Грузии – это главный враг свободы. Обвиняемый в нападении на оппозиционного политика будет ждать приговора в тюрьме>>"Я считал и считаю, что Патриархия Грузии является главным врагом свободы и резидентурой российского ГРУ в Грузии, которая сегодня полностью сращена с российской властью и криминальным миром," – написал Джапаридзе. При этом политик заявил, что не собирается никуда убегать, прятаться и нанимать охрану.В субботу, 17 июня, житель Гори напал на Джапаридзе. Ответственность за нападение на политика взял на себя Сосо Майсурадзе. Об этом он написал в соцсети. По его словам, он ударил Джапаридзе за то, что тот, среди прочего, развращает детей, оскорбляет Католикос-патриарха Всея Грузии Илию II и церковь. Он также заметил, что не собирается прятаться. Майсурадзе в субботу ночью был задержан полицией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, андрия джагмаидзе, тбилиси, гори, патриархия грузии, зураб джапаридзе
СМИ пытаются возложить ответственность за факты избиения на Патриархию Грузии – протоиерей
19:17 28.06.2023 (обновлено: 19:45 28.06.2023)
С каждым годом растет количество негативных и критических материалов о православной церкви и Патриархии, сообщил протоиерей Андриа Джагмаидзе
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Некоторые журналисты пытаются возложить ответственность за недавние инциденты с насилием на Патриархию Грузии, и кажется, что провокации планируются заранее, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе.
На совладельца оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе накануне было совершено нападение в Тбилиси. Позже житель столицы в Сети признался, что это он избил Мшвилдадзе в том числе из-за оскорбительных заявлений в адрес церкви и Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. Он задержан полицией. Аналогичный случай произошел в начале месяца и с лидером оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зурой Джапаридзе.
"В последнее время участились попытки со стороны некоторых журналистов направить вектор ответственности за недавние инциденты (факты избиения) на Патриархию, потому что, по их словам, во время такого инцидента упоминался патриарх. Прежде всего, четко заявляем, что Патриархия неоднократно поднимала вопрос о проблеме поляризации в обществе", – заявил Джагмаидзе.
На фоне агрессивной кампании, развернутой против духовенства, в Патриархии прекрасно понимают, какое большое терпение нужно проявить, чтобы не ответить агрессией оскорбляющим и реально подумать о том, как побороть этот отрицательный заряд, отметил он.
"Мы просим всех просто вспомнить телевизионные сюжеты, их разъяренные (я не постесняюсь употребить это слово) публичные выступления на митингах и акциях, интервью, которые были полны насмешек и оскорблений в адрес священнослужителей, включая патриарха, и призывов к насилию", – заявил Джагмаидзе.
Как не обнаружить подобных шагов со стороны Патриархии, так и не обнаружить в некоторых СМИ шагов, направленных на примирение общественности, считает протоиерей.
Исходя из этих действий и отношения, легко можно понять, кто является причиной растущей конфронтации, раздоров и оскорбления в обществе, отметил он.
Насилие – это нехристианский поступок, а призвание церкви – это именно проповедь любви к ближнему, напомнил протоиерей.
"Остается впечатление, что провокация зачастую планируется заранее, чтобы потом, если кто-то в ответ применит силу, СМИ снова были направлены против Патриархии", – заявил Джагмаидзе.
Для наглядности Патриархия привела примеры негативных и критических материалов о православной церкви и Патриархии за последние десять лет (годы и количество): 2012 г. – 78; 2013 г. – 136; 2014 г. – 146; 2015 г. – 143; 2016 – 91; 2017 г. – 295; 2018 г. – 387; 2019 – 1109; 2020 г. – 866; 2021 – 1038; 2022 г. – 286. Всего: 4557.
"Эта статистика говорит о многом. Общество мудрое и все назовет своим именем", – сказал Джагмаидзе.
В свою очередь лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зура Джапаридзе, который недавно стал жертвой нападения из-за своих негативных заявлений в адрес церкви, написал в Сети, что Патриархия Грузии – это главный враг свободы.
"Я считал и считаю, что Патриархия Грузии является главным врагом свободы и резидентурой российского ГРУ в Грузии, которая сегодня полностью сращена с российской властью и криминальным миром," – написал Джапаридзе.
При этом политик заявил, что не собирается никуда убегать, прятаться и нанимать охрану.
В субботу, 17 июня, житель Гори напал на Джапаридзе. Ответственность за нападение на политика взял на себя Сосо Майсурадзе. Об этом он написал в соцсети. По его словам, он ударил Джапаридзе за то, что тот, среди прочего, развращает детей, оскорбляет Католикос-патриарха Всея Грузии Илию II и церковь. Он также заметил, что не собирается прятаться. Майсурадзе в субботу ночью был задержан полицией.