https://sputnik-georgia.ru/20230628/smi-pytayutsya-vozlozhit-otvetstvennost-za-fakty-izbieniya-na-patriarkhiyu-gruzii---protoierey-279066050.html

СМИ пытаются возложить ответственность за факты избиения на Патриархию Грузии – протоиерей

СМИ пытаются возложить ответственность за факты избиения на Патриархию Грузии – протоиерей

С каждым годом растет количество негативных и критических материалов о православной церкви и Патриархии, сообщил протоиерей Андриа Джагмаидзе 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T19:17+0400

2023-06-28T19:17+0400

2023-06-28T19:45+0400

новости

грузия

происшествия

андрия джагмаидзе

тбилиси

гори

патриархия грузии

зураб джапаридзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24712/17/247121705_0:112:3000:1800_1920x0_80_0_0_7e5e7fc387efe11cc046c35642bf5a32.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Некоторые журналисты пытаются возложить ответственность за недавние инциденты с насилием на Патриархию Грузии, и кажется, что провокации планируются заранее, заявил глава Службы по связям с общественностью Патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе. На совладельца оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе накануне было совершено нападение в Тбилиси. Позже житель столицы в Сети признался, что это он избил Мшвилдадзе в том числе из-за оскорбительных заявлений в адрес церкви и Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II. Он задержан полицией. Аналогичный случай произошел в начале месяца и с лидером оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зурой Джапаридзе. На фоне агрессивной кампании, развернутой против духовенства, в Патриархии прекрасно понимают, какое большое терпение нужно проявить, чтобы не ответить агрессией оскорбляющим и реально подумать о том, как побороть этот отрицательный заряд, отметил он.Как не обнаружить подобных шагов со стороны Патриархии, так и не обнаружить в некоторых СМИ шагов, направленных на примирение общественности, считает протоиерей. Нападение на совладельца оппозиционного ТВ в Грузии – реакция и последствия>>Исходя из этих действий и отношения, легко можно понять, кто является причиной растущей конфронтации, раздоров и оскорбления в обществе, отметил он. Насилие – это нехристианский поступок, а призвание церкви – это именно проповедь любви к ближнему, напомнил протоиерей.Для наглядности Патриархия привела примеры негативных и критических материалов о православной церкви и Патриархии за последние десять лет (годы и количество): 2012 г. – 78; 2013 г. – 136; 2014 г. – 146; 2015 г. – 143; 2016 – 91; 2017 г. – 295; 2018 г. – 387; 2019 – 1109; 2020 г. – 866; 2021 – 1038; 2022 г. – 286. Всего: 4557. В свою очередь лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зура Джапаридзе, который недавно стал жертвой нападения из-за своих негативных заявлений в адрес церкви, написал в Сети, что Патриархия Грузии – это главный враг свободы. Обвиняемый в нападении на оппозиционного политика будет ждать приговора в тюрьме>>"Я считал и считаю, что Патриархия Грузии является главным врагом свободы и резидентурой российского ГРУ в Грузии, которая сегодня полностью сращена с российской властью и криминальным миром," – написал Джапаридзе. При этом политик заявил, что не собирается никуда убегать, прятаться и нанимать охрану.В субботу, 17 июня, житель Гори напал на Джапаридзе. Ответственность за нападение на политика взял на себя Сосо Майсурадзе. Об этом он написал в соцсети. По его словам, он ударил Джапаридзе за то, что тот, среди прочего, развращает детей, оскорбляет Католикос-патриарха Всея Грузии Илию II и церковь. Он также заметил, что не собирается прятаться. Майсурадзе в субботу ночью был задержан полицией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

гори

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, андрия джагмаидзе, тбилиси, гори, патриархия грузии, зураб джапаридзе