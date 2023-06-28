https://sputnik-georgia.ru/20230628/smi-v-tbilisi-zaderzhan-soznavshiysya-v-napadenii-na-sovladeltsa-telekanala-formula-279070304.html
СМИ: В Тбилиси задержан сознавшийся в нападении на совладельца телеканала "Формула"
СМИ: В Тбилиси задержан сознавшийся в нападении на совладельца телеканала "Формула"
Мужчина заявил, что напал на Мшвилдадзе в том числе из-за его оскорбительных заявлений в адрес церкви и Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II 28.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-28T21:42+0400
2023-06-28T21:42+0400
2023-06-28T21:43+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Задержан обвиняемый в нападении на совладельца оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.На совладельца оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе накануне было совершено нападение в Тбилиси. По словам Мшвилдадзе, неизвестный ударил его по лицу на улице, а когда он упал, злоумышленник продолжил его бить. Нападение на совладельца оппозиционного ТВ в Грузии – реакция и последствия>>После инцидента житель столицы Николоз Гугешашвили написал в Сети, что это он, отец четверых детей, избил Мшвилдадзе. Свое поведение мужчина объяснил тем, что сооснователь "Формулы" говорит о церкви как о криминальной организации, использует ненормативную лексику в отношении патриарха и называет крест символом насилия.Следствие ведется по статье "насилие". Преступление наказывается лишением свободы от одного года до трех лет. "Формула" – это один из трех оппозиционных телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси
СМИ: В Тбилиси задержан сознавшийся в нападении на совладельца телеканала "Формула"
21:42 28.06.2023 (обновлено: 21:43 28.06.2023)
Мужчина заявил, что напал на Мшвилдадзе в том числе из-за его оскорбительных заявлений в адрес церкви и Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Задержан обвиняемый в нападении на совладельца оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.
На совладельца оппозиционного телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе накануне было совершено нападение в Тбилиси. По словам Мшвилдадзе, неизвестный ударил его по лицу на улице, а когда он упал, злоумышленник продолжил его бить.
После инцидента житель столицы Николоз Гугешашвили написал в Сети, что это он, отец четверых детей, избил Мшвилдадзе. Свое поведение мужчина объяснил тем, что сооснователь "Формулы" говорит о церкви как о криминальной организации, использует ненормативную лексику в отношении патриарха и называет крест символом насилия.
Следствие ведется по статье "насилие". Преступление наказывается лишением свободы от одного года до трех лет.
"Формула" – это один из трех оппозиционных телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".